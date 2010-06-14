Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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ПЗНИФ "Клуб надёжных инвестиций" ПЗНІФ «Клуб надійних інвестицій» (Украина)

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Обсуждение компаний предлагающих услуги по инвестициям в ПИФы, ОФБУ, НПФ. Отзывы. Обратная связь с представителями компаний. Отзывы клиентов.
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#1
Провожу конкурсы на MMGP
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Имя: Олег
Пол: Мужской
Возраст: 37
Адрес: Украина, Мариуполь
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 14.06.2010
Сообщений: 18,045
Благодарностей: 15,683
Записей в блоге: 54

награды Волшебный горшочек 
ПЗНИФ "Клуб надёжных инвестиций" ПЗНІФ «Клуб надійних інвестицій» (Украина)
Паевой закрытый недиверсифицированный инвестиционный фонд (ПЗНИФ) "Клуб надёжных инвестиций" ПЗНІФ «Клуб надійних інвестицій» (Украина)

Фонд создан в первую очередь для инвестирования в ценные бумаги иностранных эмитентов.

Фонд пока не принимает инвестиции из-за проблем в украинском законодательстве.
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