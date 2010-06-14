Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Управляющая компания ТОВ «КУА АПФ« ОПІКА» (Украина) - www.opika.com.ua

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Старый Сегодня, 13:11
#1
Провожу конкурсы на MMGP
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Имя: Олег
Пол: Мужской
Возраст: 37
Адрес: Украина, Мариуполь
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 14.06.2010
Сообщений: 18,045
Благодарностей: 15,683
Записей в блоге: 54

награды Волшебный горшочек 
Управляющая компания ТОВ «КУА АПФ« ОПІКА» (Украина) - www.opika.com.ua

На рынке с 2006 года.
Управляют активами 2 пенсионных и 6 инвестиционных.
Администрируют 3 пенсионных фонда.
Общий объём активов в управлении - 130 млн. грн.

http://www.opika.com.ua/

Кто-то из пользователей из Украины работал с этой УК?
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