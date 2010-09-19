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Biohub Цукербергов инвестирует $50 млн в лучшие 47 научно-исследовательских инициатив



Chan Zuckerberg Biohub, некоммерческая медицинская исследовательская организация возглавляемая Присциллой Чан и Марком Цукербергом, сегодня объявила об инвестировании в общей сложности $50 млн. в лучшие проекты по исследованию различных видов заболеваний.



Biohub объединяет университеты вокруг залива Сан-Франциско, в том числе Калифорнийский университет, Беркли, Сан-Франциско и Стэнфорд. Одним из основополагающих факторов этого сотрудничества является уникальная программа по научным исследованиям.



Из 700 преподавателей были выбраны сорок семь лучших исследователей. Каждому из них выделят до $1,5 млн. в течение пяти лет, чтобы они могли воплотить в жизнь свои научно-исследовательские цели.



Исследователи могут изучать различные методы печати органов для определения того, как наиболее эффективно соединить клетки – и все это в рамках задач от Biohub, чтобы "вылечить, предотвратить или управлять всеми заболеваниями".



Это смелая цель. Многие научно-исследовательские институты сосредотачиваются только на одной болезни. Еще одна инициатива Силиконовой долины и института раковой иммунотерапии имени Паркера, как следует из его названия, сосредоточена исключительно на раке. Кроме того, миллиардер и бывший президент Facebook Шон Паркер, который назвал свой институт рака тем же именем, имеет и другую отдельную инициативу для исследования аллергии.



Biohub использует уникальный подход. Он открыт для всех видов исследований, а не стремится ограничиться научными изобретениями и достижениями в какой-либо одной сфере.



"Если вернуться прямо сейчас на 100 лет назад и посмотреть на скорость всех произошедших изменений, и затем попытаться заглянуть в будущее, то вы не сможете предсказать, какие виды инноваций, изобретений и различных научных прорывов будут открыты, чтобы вылечить, управлять или предотвратить различные болезни", – отметил вице-президент Biohub Джефф Скотт.



На самом деле, Скотт говорит нам, что не нужно останавливаться лишь на реализации ранее установленных задач, а стоит больше уделять внимания и поиску новых идей, в том числе в области фундаментальной науки, которая не должна ограничиваться одним лишь изучением болезней.



Он указывает на такие известные открытия, как CRISPR-Cas9 (новая технология редактирования геномов) в качестве яркого примера того, что выходит из такого рода сотрудничества. "Никто не может предсказать, что будет фактически ключевой технологией для большинства новых смелых инноваций в области здравоохранения", – заявил Скотт.



В дополнение к данной программе исследований Biohub имеет и несколько других крупных инициатив, таких как «Инициатива по изучению инфекционных заболеваний», направленная на открытие новых методов борьбы с лихорадкой Денге и эпидемией Зика, а также «Клеточный Атлас» – глобальный проект для детального отображения расположения всех клеток в человеческом организме, созданный с перспективой на то, что он поможет выяснить причины многих заболеваний и приведет к открытию новых способов лечения.



Перевод специально для форума MMGP.ru



https://techcrunch.com/2017/02/07/th...h-initiatives/



https://text.ru/antiplagiat/589add693c37b Chan Zuckerberg Biohub, некоммерческая медицинская исследовательская организация возглавляемая Присциллой Чан и Марком Цукербергом, сегодня объявила об инвестировании в общей сложности $50 млн. в лучшие проекты по исследованию различных видов заболеваний.Biohub объединяет университеты вокруг залива Сан-Франциско, в том числе Калифорнийский университет, Беркли, Сан-Франциско и Стэнфорд. Одним из основополагающих факторов этого сотрудничества является уникальная программа по научным исследованиям.Из 700 преподавателей были выбраны сорок семь лучших исследователей. Каждому из них выделят до $1,5 млн. в течение пяти лет, чтобы они могли воплотить в жизнь свои научно-исследовательские цели.Исследователи могут изучать различные методы печати органов для определения того, как наиболее эффективно соединить клетки – и все это в рамках задач от Biohub, чтобы "вылечить, предотвратить или управлять всеми заболеваниями".Это смелая цель. Многие научно-исследовательские институты сосредотачиваются только на одной болезни. Еще одна инициатива Силиконовой долины и института раковой иммунотерапии имени Паркера, как следует из его названия, сосредоточена исключительно на раке. Кроме того, миллиардер и бывший президент Facebook Шон Паркер, который назвал свой институт рака тем же именем, имеет и другую отдельную инициативу для исследования аллергии.Biohub использует уникальный подход. Он открыт для всех видов исследований, а не стремится ограничиться научными изобретениями и достижениями в какой-либо одной сфере."Если вернуться прямо сейчас на 100 лет назад и посмотреть на скорость всех произошедших изменений, и затем попытаться заглянуть в будущее, то вы не сможете предсказать, какие виды инноваций, изобретений и различных научных прорывов будут открыты, чтобы вылечить, управлять или предотвратить различные болезни", – отметил вице-президент Biohub Джефф Скотт.На самом деле, Скотт говорит нам, что не нужно останавливаться лишь на реализации ранее установленных задач, а стоит больше уделять внимания и поиску новых идей, в том числе в области фундаментальной науки, которая не должна ограничиваться одним лишь изучением болезней.Он указывает на такие известные открытия, как CRISPR-Cas9 (новая технология редактирования геномов) в качестве яркого примера того, что выходит из такого рода сотрудничества. "Никто не может предсказать, что будет фактически ключевой технологией для большинства новых смелых инноваций в области здравоохранения", – заявил Скотт.В дополнение к данной программе исследований Biohub имеет и несколько других крупных инициатив, таких как «Инициатива по изучению инфекционных заболеваний», направленная на открытие новых методов борьбы с лихорадкой Денге и эпидемией Зика, а также «Клеточный Атлас» – глобальный проект для детального отображения расположения всех клеток в человеческом организме, созданный с перспективой на то, что он поможет выяснить причины многих заболеваний и приведет к открытию новых способов лечения.

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