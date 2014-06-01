Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
MMGP за всё платит! Даже за новых пользователей.
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 400,792 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

football-yulia.ru - Футбол от Юлии

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение проектов, позиционирующих себя как финансовые игры на основе экономических стратегий (фермы), которые в подавляющем большинстве являются финансовыми пирамидами (мошенничеством).
Важная информация
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Стартовала бессрочная акция "Оплата за сообщения".
Уважаемый гость, стартовал новый этап конкурса "Путь к успеху" ($500) подробнее...
Открылся магазин MMGP
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 13:58
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 12:51
#1
Любитель
 
Имя: Юрий
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 13.06.2016
Сообщений: 363
Благодарностей: 11
КП: 0.006
football-yulia.ru - Футбол от Юлии
Я не админ и не владелец проекта. Вся информация взята с сайта проекта.
Старт проекта 08.02.2017


Цитата:
Футбол от Юлии интересная, многофункциональная игра с возможностью заработка реальных денег.
Основная цель при создании сайта, привлеч как можно больше участников и задействовать все доступные возможности заработка!
Маркетинг



Цитата:
- Безграничный Серфинг сайтов с оплатой за просмотр
- Общение с друзьями в Чате с оплатой за сообщение 2 копейки
- Получайте 10% за каждого активного приглашенного участника на вывод
Активация выплат 30 рублей
- Ежедневный Бонус
- Футболисти, которые принесут вам прибыль!
- Надежная защита от авто-кликеров и мульт-аккаунтов
- Оперативная поддержка администрации!
- Комиссия составляет за перевод средств 0%
- Выплаты производятся на платежную систему PAYEER
Все, что вам нужно, это пройти простую регистрацию
получить стадион и покупать футболисток, которые будут забивать голы которые вы сможете менять на реальные деньги!
Мой вклад

__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

Видеоканал-мониторинг экономических игр "Копеечка в кошельке"
temauroka на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 13:58
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Football INDEX запускает ориентированный на футбол блокчейн-рынок Сергей Горин Новости криптовалют 1 12.12.2016 21:20
Стратегия ставок на Виртуальный Футбол virtual-football.ru virtual-football Системы и стратегии 12 05.10.2015 18:16
Ставки на спорт от Юлии Алёновой Юлия Алёнова Архив: Прогнозы от пользователей 94 25.01.2015 19:10
Cash-football - Cash-football.ru - онлайн игра cerega319 Список проблемных/неактивных/закрытых программ 44 03.12.2014 14:04
Голая королева копирайтинга. Разбор книги Юлии Волкодав «Как писать статьи». sum iskorka Инфо-бизнес 8 01.06.2014 18:03

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар NewLife
Как Админ хайпа выводит деньги со счетов?
От NewLife в разделе «Псевдоинвестиции: общий форум»
Аватар Mailliam2010
ПАММ-счет Sayadan: 562477 (ForexTrend)
От Mailliam2010 в разделе «Архив: Инвестирование в ПАММ-счета»
Аватар МОЛ
Кредиторов могут обязать проверять долговую нагрузку гражданина при выдаче потребкред
От МОЛ в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар MaxInvStyle
Классификация финансовых рынков
От MaxInvStyle в разделе «Видео-уроки»
Аватар MonitorFerm
Берлин
От MonitorFerm в разделе «Путешествия»
Аватар кильбан
Вопрос по ссылкам
От кильбан в разделе «Вопросы и предложения»
.     

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube