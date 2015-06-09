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ПАММ-счет kadam:171012 (Amarkets)

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Обсуждение ПАММ-счетов со сроком существования менее 1 года.
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Старый Сегодня, 12:50
#1
Интересующийся
 
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 06.11.2015
Сообщений: 6
Благодарностей: 0
КП: 0.000
ПАММ-счет kadam:171012 (Amarkets)
1) название ПАММ-счета:
ПАММ-счет kadam: 171012 (Amarkets);

2) дата создания ПАММ-счета:
04.09.2016г.;

3) валюта ПАММ-счета:
USD;

4) краткая информация об управляющем:
Трейдер, 49 лет, опыт торговли на рынке форекс с сентября 2015 года;

5) капитал управляющего:
300$;

6) оферта ПАММ-счета:
от 30 до 50% (в зависимости от суммы инвестирования) прибыли управляющему, минимальная сумма инвестиций 100$, торговый интервал 30 дней;

7) описание стратегии, которая используется на ПАММ счете:
работа ведется по Торговой Системе «От УРОВНЕЙ». Отложенными ордерами.;

8) описание мани-менеджмента:
работа ведется с минимальным риском, возможна рабочая плавающая просадка до 20%, загрузка депозита до 50%, долгосрочная работа на дневных графиках, внутри дня работа на трендах;

9) контактная информация управляющего:
почта: kadam-padam (собака) yandex.ru;
скайп: kadam-padam;

10) ПАММ-счетов до этого на Amarkets не открывалось.
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Метки
инвестирование, инвесторы, памм, памм счет, памм счета
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