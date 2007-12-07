Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
За каждого нового MMGP-зависимого мы заплатим 5 поинтов!
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 400,780 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

24option.com будет разрабатывать собственное программное обеспечение

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Держим руку на пульсе рынка, обсуждаем новости и слухи рынка Forex.
Важная информация
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Стартовала бессрочная акция "Оплата за сообщения".
Уважаемый гость, стартовал новый этап конкурса "Путь к успеху" ($500) подробнее...
Открылся магазин MMGP
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 12:27
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 12:12
#1
Главный модератор
Главные модераторы
 
Имя: Евгений
Пол: Мужской
Регистрация: 07.12.2007
Сообщений: 12,233
Благодарностей: 5,997
Записей в блоге: 21

награды Волшебный горшочек Ветеран MMGP.RU 
24option.com будет разрабатывать собственное программное обеспечение
Разработчик программного обеспечения, а именно торговых, упрощенных решений для онлайн-брокеров, компания TechFinancials, акции которой торгуются на Лондонской бирже AIM, сообщила о приостановке выплаты дивидендов.

В своем решении компания сослалась на действия 24option.com, ведущего брокера бинарных опционов, который, являясь крупнейшим лицензиатом на использование программного обеспечения TechFinancials, решил разорвать контракт с группой.

TechFinancials оповестила своих акционеров о получении уведомления от Richfield Capital, владельца 24option.com, о том, что с 1 апреля 2017 года брокер переходит свой бизнес на внутреннюю систему.

Компания подтвердила, что расторжение соглашения не окажет существенного воздействия на ее результаты за первый квартал, но может неблагоприятно повлиять на показатели до конца текущего года, начиная со второго квартала.

24option picНа этом основании совет директоров TechFinancials решил отложить принятие решения о выплате дивидендов до тех пор, пока на финансовых показателях группы не отразится уход такого крупного клиента, как 24option.com.

24option решил пойти против традиционной брокерской модели, приступив к разработке собственного программного обеспечения. Похоже, компания хочет отойти от уравнительного подхода или же просто решила, что ее потенциал роста не будет реализован в рамках решений, предлагаемых TechFinancials или других разработчиков.

Основанная в 2009 году, компания 24Option является одним из ведущих брокеров бинарных опционов с богатой историей, осуществляя бизнес по всей Европе и имея лицензии в нескольких странах ЕС.

Источник: ru.forexmagnates.com
__________________
Первый в рейтинге брокеров MMGP
Бездепозитный бонус для новичков
Aisller на форуме  
Ответить
Метки
24option
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 12:27
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Программное обеспечение в отрасли upline Криптовалюты (Bitcoin, Ethereum, Litecoin и др.) 2 28.10.2016 10:51
Программное обеспечение 3secondspast Системы и стратегии 23 03.02.2016 22:57
Какое использовать программное обеспечение? Interesting Программное обеспечение 5 17.02.2009 19:03

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватара нет
Выплаты вкладов в «Дельта Банке» заморожены
От CashToday в разделе «Новости в банковской сфере и страховании»
Аватар emerald
Alt Surf - altsurf.com
От emerald в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Сергей Горин
Робот-змея проникнет внутрь пациента через горло и проведет операцию изнутри
От Сергей Горин в разделе «Новости технологий и интернета»
Аватар InfernusZp
1nvest - 1nvest.biz
От InfernusZp в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Иван Иванов 503087941
Byketu.ru "Букеты роз"
От Иван Иванов 503087941 в разделе «Экономические игры»
Аватар Микола Мельник
БА "Fotofilma.com" (публичный) - Fotofilma.com
От Микола Мельник в разделе «Архив: Интернет-биржи»
.     

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube