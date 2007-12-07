24option.com будет разрабатывать собственное программное обеспечение

Разработчик программного обеспечения, а именно торговых, упрощенных решений для онлайн-брокеров, компания TechFinancials
, акции которой торгуются на Лондонской бирже AIM, сообщила о приостановке выплаты дивидендов.
В своем решении компания сослалась на действия 24option.com, ведущего брокера бинарных опционов, который, являясь крупнейшим лицензиатом на использование программного обеспечения TechFinancials, решил разорвать контракт с группой.
TechFinancials оповестила своих акционеров о получении уведомления от Richfield Capital, владельца 24option.com
, о том, что с 1 апреля 2017 года брокер переходит свой бизнес на внутреннюю систему.
Компания подтвердила, что расторжение соглашения не окажет существенного воздействия на ее результаты за первый квартал, но может неблагоприятно повлиять на показатели до конца текущего года, начиная со второго квартала.
24option picНа этом основании совет директоров TechFinancials решил отложить принятие решения о выплате дивидендов до тех пор, пока на финансовых показателях группы не отразится уход такого крупного клиента, как 24option.com.
24option решил пойти против традиционной брокерской модели, приступив к разработке собственного программного обеспечения. Похоже, компания хочет отойти от уравнительного подхода или же просто решила, что ее потенциал роста не будет реализован в рамках решений, предлагаемых TechFinancials или других разработчиков.
Основанная в 2009 году, компания 24Option является одним из ведущих брокеров бинарных опционов с богатой историей, осуществляя бизнес по всей Европе и имея лицензии в нескольких странах ЕС.
Источник: ru.forexmagnates.com