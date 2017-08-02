Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Vivere Finance - vivere.finance

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 16% до 60% в месяц по минимальному плану.
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 12:06
#1
Топ Мастер
 
Имя: Ярослав
Пол: Мужской
Возраст: 26
Адрес: Россия, Крым-Мяш.
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 03.06.2012
Сообщений: 12,409
Благодарностей: 5,701
КП: 0.120

награды Волшебный горшочек 
Vivere Finance - vivere.finance
Привет Форумчане, Друзья! Представляю интересный среднепроцентный проект!
старт проекта: 08.02.2017
я не админ/создатель проекта.
тема не является призывом к каким либо действиям и создана в целях ознакомления.


Регистрация в проектЕ!!!

О Проекте!

Цитата:
Современный рынок капиталовложений включает в себя множество эффективных инструментов, которые достойны своего внимания. Многие инвесторы выбирают тот или иной инвестиционный инструмент, опираясь на его особые качества. Около пяти лет Vivere Finance Limited торгует деривативами. Это контракт, по которому стороны получают право или же получают обязательство реализовать какие-то события касательно базового актива. Торговля такими финансовыми контрактами дает возможность получить прогнозируемую выгоду посредством прироста актива, который находится в основе контракта или осуществить хеджирование дальнейших рисков.

Приобретая или отдавая не сами активы (нефть, золото или облигации), а обязательство на их покупку или поставку по установленной стоимости в конкретную дату или до приближения такой даты, предоставляет возможность совершать именно спекулятивную торговлю, не затрачивая денежных средств на поставку и складирования товаров.

Для большинства инвесторов такой вид получения прибыли может быть недоступным, так как является очень дорогостоящим в приобретении для торговли самого дериватива. Всему причина специфика данной торговли, при которой достаточно сложно выкупить часть дериватива самостоятельно. Vivere Finance Limited предоставляет все необходимые средства по извлечению прибыли из данного инвестиционного инструмента для любого инвестора. Любой участник может воспользоваться нашей онлайн-платформой, инвестируя даже небольшие суммы и получать обратно высокий процент прибыли при минимально возможных рисках.

Маркетинг Проекта!

Цитата:
Vivere Standart
1% / в день
Минимальный вклад ........... 10$
Максимальный вклад ......... 50$
Период вклада ............... 7 дней
Возврат тела депозита в конце срока
Начисление каждые 24 часа
Вывод в любое время инстантом

Vivere Extended
1.2% / в день
Минимальный вклад ........... 10$
Максимальный вклад ......... 500$
Период вклада ............... 15 дней
Возврат тела депозита в конце срока
Начисление каждые 24 часа
Вывод в любое время инстантом

Vivere Great
144% / за период
Минимальный вклад ........... 30$
Максимальный вклад ......... 5000$
Период вклада ............... 30 дней
Депозит включен в выплаты
Начисление каждые 24 часа
Вывод в любое время инстантом

Vivere LUX
178% / за период
Минимальный вклад ........... 30$
Максимальный вклад ......... 5000$
Период вклада ............... 45 дней
Депозит включен в выплаты
Начисление каждые 24 часа
Вывод в любое время инстантом
Не забываем прописывать кошельки в Разделе "Платёжные Реквизиты"

Платёжные Системы!


PM, Bitcoin, Payeer, AdvCash,будут добавлены OkPay, Payza, NixMoney.

Минималка!
10$

Регламент Выплат!
Инстант

Поддержка!
форма контактов, VK, FaceBook, SKYPE Администратора, Скайп чат, Telegram чат

Языки Проекта!

2 языка. (русский, английский).


Реферальная программа!

Партнерам
5% - от партнеров первого уровня
2% - от партнеров второго уровня
Представителям
10% - от партнеров первого уровня
3% - от партнеров второго уровня

Преимущества Проекта!

Цитата:
✔️Мультиязычность платформы;
✔️Верифицированные ЭПС;
✔️ Быстрая тех.поддержка;
✔️Мгновенные выплаты прибыли;
✔️ Офф. зарегистрированная компания;
✔️ Надежные методы защиты информации.

Технические Характеристики
198.144.121.246 is hosted on a dedicated server
Name Server: ns14.koddos.com
Name Server: ns13.koddos.com
Created on 2016-12-08 - Expires on 2017-12-08 - Updated on 2017-02-02





Регистрация в проектЕ!!!

Мой Депозит!

Цитата:
Date : 02/08/2017 08:11
From/To Account : U123634**
Amount : -150.00
Currency : USD
Batch : 163497595
Memo : Shopping Cart Payment. Invoice 69,
Payment ID : 69
Hash : efcde7232b1fd75855bdb2c8667f21f3
__________________
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Последний раз редактировалось Ярослав Яценко; Сегодня в 12:08.
Ярослав Яценко на форуме  
Старый Сегодня, 12:17
#2
Мастер
 
Пол: Мужской
Адрес: 127.0.0.1
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 19.06.2011
Сообщений: 2,995
Благодарностей: 653
КП: 0.211
Re: Vivere Finance - vivere.finance
Вроде ничего так, и планы интересные
__________________
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Старый Сегодня, 12:26
#3
Мастер
 
Имя: Серега
Пол: Мужской
Адрес: Россия
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 30.01.2014
Сообщений: 2,597
Благодарностей: 769
КП: 0.458
Re: Vivere Finance - vivere.finance
Всё что нашел: из правил: 4.1 Реферальная программа Компании имеет три уровня реферального вознаграждения.
Ну и вот это: Базовая 2х уравнивая реф....

А так все аккуратно
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 12:27
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