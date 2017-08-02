Vivere Finance - vivere.finance

Привет Форумчане, Друзья! Представляю интересный среднепроцентный проект! старт проекта: 08.02.2017 я не админ/создатель проекта. тема не является призывом к каким либо действиям и создана в целях ознакомления. Регистрация в проектЕ!!!
О Проекте!
Цитата:
Современный рынок капиталовложений включает в себя множество эффективных инструментов, которые достойны своего внимания. Многие инвесторы выбирают тот или иной инвестиционный инструмент, опираясь на его особые качества. Около пяти лет Vivere Finance Limited торгует деривативами. Это контракт, по которому стороны получают право или же получают обязательство реализовать какие-то события касательно базового актива. Торговля такими финансовыми контрактами дает возможность получить прогнозируемую выгоду посредством прироста актива, который находится в основе контракта или осуществить хеджирование дальнейших рисков.
Приобретая или отдавая не сами активы (нефть, золото или облигации), а обязательство на их покупку или поставку по установленной стоимости в конкретную дату или до приближения такой даты, предоставляет возможность совершать именно спекулятивную торговлю, не затрачивая денежных средств на поставку и складирования товаров.
Для большинства инвесторов такой вид получения прибыли может быть недоступным, так как является очень дорогостоящим в приобретении для торговли самого дериватива. Всему причина специфика данной торговли, при которой достаточно сложно выкупить часть дериватива самостоятельно. Vivere Finance Limited предоставляет все необходимые средства по извлечению прибыли из данного инвестиционного инструмента для любого инвестора. Любой участник может воспользоваться нашей онлайн-платформой, инвестируя даже небольшие суммы и получать обратно высокий процент прибыли при минимально возможных рисках.
Маркетинг Проекта!
Цитата:
Vivere Standart 1% / в день Минимальный вклад ........... 10$
Максимальный вклад ......... 50$
Период вклада ............... 7 дней Возврат тела депозита в конце срока
Начисление каждые 24 часа
Вывод в любое время инстантом
Vivere Extended 1.2% / в день Минимальный вклад ........... 10$
Максимальный вклад ......... 500$
Период вклада ............... 15 дней Возврат тела депозита в конце срока
Начисление каждые 24 часа
Вывод в любое время инстантом
Vivere Great 144% / за период Минимальный вклад ........... 30$
Максимальный вклад ......... 5000$
Период вклада ............... 30 дней Депозит включен в выплаты
Начисление каждые 24 часа
Вывод в любое время инстантом
Vivere LUX 178% / за период Минимальный вклад ........... 30$
Максимальный вклад ......... 5000$
Период вклада ............... 45 дней Депозит включен в выплаты
Начисление каждые 24 часа
Вывод в любое время инстантом
Не забываем прописывать кошельки в Разделе "Платёжные Реквизиты"