Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Бездепозитный бонус 7$ от PaxForex

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Имя: Евгений
Пол: Мужской
Регистрация: 07.12.2007
Сообщений: 12,233
Благодарностей: 5,997
Записей в блоге: 21

награды Волшебный горшочек Ветеран MMGP.RU 
Бездепозитный бонус 7$ от PaxForex
Небольшой бездепозитный бонус от компании PaxForex.

Условия следующие:
  • Доступный объем торговли (лот): 0.01 – 0.6
  • Максимальное количество открытых позиций: Без ограничений
  • Плечо: 1:500
  • Инструменты: Валютные пары
  • Торговые советники (ЕА): Да
  • Скальпинг: Да
  • Требования бонусного счета для вывода средств: Наторговать объем в 1,5 лота для вывода каждых 5 долларов США прибыли

Подробнее о бонусе на сайте компании >>

Вообщем то стандартный Welcome бонус для новичков попробовать свои силы, но с возможностью поторговать и советником.
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Первый в рейтинге брокеров MMGP
Бездепозитный бонус для новичков
Aisller на форуме  
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Метки
бездепозитный бонус, бонусы брокеров
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 12:27
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
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