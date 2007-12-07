Бездепозитный бонус 7$ от PaxForex

Небольшой бездепозитный бонус от компании PaxForex
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Условия следующие:
Подробнее о бонусе на сайте компании >>
- Доступный объем торговли (лот): 0.01 – 0.6
- Максимальное количество открытых позиций: Без ограничений
- Плечо: 1:500
- Инструменты: Валютные пары
- Торговые советники (ЕА): Да
- Скальпинг: Да
- Требования бонусного счета для вывода средств: Наторговать объем в 1,5 лота для вывода каждых 5 долларов США прибыли
Вообщем то стандартный Welcome бонус для новичков попробовать свои силы, но с возможностью поторговать и советником.