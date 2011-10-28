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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 61% в месяц по минимальному плану.
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Сегодня, 12:27
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Сегодня, 11:18
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#1
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Топ Мастер
Имя: Олег
Пол: Мужской
Возраст: 44
Адрес: Лучший город!
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 01.03.2013
Сообщений: 5,771
Благодарностей: 6,375
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Vilabadjo - vilabadjo.com
Привет Форумчане и Друзья!
Представляю хорошо подготовленный проект!
Я не админ и не создатель проекта, не кум, не сват, не брат...
VILABADJO
Цитата:
Маркетинг проекта:
Платёжные системы:
Perfect Money, Payeer
Минимальный вклад:
100 руб.
Регламент выплат:
Инстант
Группа ВКонтакте
Реферальная программа
зависит от выбранного плана:
3-5-7-10-12-14-15-17%
Преимущества проекта:
РЕГИСТРАЦИЯ В ПРОЕКТЕ !
Рефбек заказывайте на мониторе, нажав "Рефбек". Переход на монитор в подписи. С первого вклада 80%, с последующих 50%.
Отписываться о рефбеке тут: http://mmgp.ru/showthread.php?p=6852936#post6852936
Мой депозит:
07:29 08.02.17
Transfer 163493619 U11629170
Vilabadjo -101.34
0.5042
Sent Payment 100.84 USD to account U11629170. Memo: Shopping Cart Payment. payment_11. Payment ID: 11
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Сегодня, 11:21
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#2
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Топ Мастер
Пол: Мужской
Возраст: 41
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 16.05.2012
Сообщений: 11,642
Благодарностей: 11,796
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Re: Vilabadjo - vilabadjo.com
obabosiki, разделом промахнулись - это в млм прямая дорога
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Сегодня, 11:32
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#3
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Топ Мастер
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 28.10.2011
Сообщений: 6,800
Благодарностей: 3,958
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Re: Vilabadjo - vilabadjo.com
Тема оформлена с нарушениями правил форума
Цитата:
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Сообщение от obabosiki
Представляю хорошо подготовленный проект!
Дешевый шлак от школоты для детсада
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Сегодня, 11:50
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#4
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Топ Мастер
Имя: Олег
Пол: Мужской
Возраст: 44
Адрес: Лучший город!
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 01.03.2013
Сообщений: 5,771
Благодарностей: 6,375
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Re: Vilabadjo - vilabadjo.com
Цитата:
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Сообщение от alienwolf
Тема оформлена с нарушениями правил форума
какими нарушениями?
добавлено через 6 минут
Цитата:
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Сообщение от alienwolf
Дешевый шлак от школоты для детсада
Ну если вы так хорошо разбираетесь, то посмотрите сколько отработал предыдущий шлак этого админа с 10% в день...
Последний раз редактировалось obabosiki; Сегодня в 11:57.
Причина: Добавлено сообщение
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Сегодня, 12:19
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#5
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Топ Мастер
Пол: Мужской
Возраст: 41
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 16.05.2012
Сообщений: 11,642
Благодарностей: 11,796
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Re: Vilabadjo - vilabadjo.com
Цитата:
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Сообщение от obabosiki
предыдущий шлак
это вы видимо про виларибу ?
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Сегодня, 12:25
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#6
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Топ Мастер
Имя: Олег
Пол: Мужской
Возраст: 44
Адрес: Лучший город!
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 01.03.2013
Сообщений: 5,771
Благодарностей: 6,375
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Re: Vilabadjo - vilabadjo.com
Цитата:
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Сообщение от visokP
это вы видимо про виларибу ?
Очевидное видно...
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Сегодня, 12:27
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