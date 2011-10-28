Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Vilabadjo - vilabadjo.com

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 61% в месяц по минимальному плану.
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Старый Сегодня, 11:18
#1
Топ Мастер
 
Имя: Олег
Пол: Мужской
Возраст: 44
Адрес: Лучший город!
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 01.03.2013
Сообщений: 5,771
Благодарностей: 6,375
КП: 0.002
Vilabadjo - vilabadjo.com
Привет Форумчане и Друзья!
Представляю хорошо подготовленный проект!
Я не админ и не создатель проекта, не кум, не сват, не брат...



VILABADJO

Цитата:





Маркетинг проекта:



Платёжные системы:
Perfect Money, Payeer

Минимальный вклад:
100 руб.
Регламент выплат:
Инстант

Группа ВКонтакте

Реферальная программа
зависит от выбранного плана:
 3-5-7-10-12-14-15-17%

Преимущества проекта:


РЕГИСТРАЦИЯ В ПРОЕКТЕ !

Рефбек заказывайте на мониторе, нажав "Рефбек". Переход на монитор в подписи. С первого вклада 80%, с последующих 50%.
Отписываться о рефбеке тут: http://mmgp.ru/showthread.php?p=6852936#post6852936

Мой депозит:

07:29 08.02.17
Transfer 163493619 U11629170
Vilabadjo -101.34 0.5042
Sent Payment 100.84 USD to account U11629170. Memo: Shopping Cart Payment. payment_11. Payment ID: 11
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obabosiki на форуме  
Старый Сегодня, 11:21
#2
Топ Мастер
 
Пол: Мужской
Возраст: 41
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 16.05.2012
Сообщений: 11,642
Благодарностей: 11,796
КП: 0.194

награды Нострадамус 
Re: Vilabadjo - vilabadjo.com
obabosiki, разделом промахнулись - это в млм прямая дорога
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visokP на форуме  
Старый Сегодня, 11:32
#3
Топ Мастер
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 28.10.2011
Сообщений: 6,800
Благодарностей: 3,958
КП: 0.047
Re: Vilabadjo - vilabadjo.com
Тема оформлена с нарушениями правил форума
Цитата:
Сообщение от obabosiki Посмотреть сообщение
Представляю хорошо подготовленный проект!
Дешевый шлак от школоты для детсада
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Фасты/почасы: >1< >2< >3< >4< >5< >Lottery<
alienwolf на форуме  
Старый Сегодня, 11:50
#4
Топ Мастер
 
Имя: Олег
Пол: Мужской
Возраст: 44
Адрес: Лучший город!
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 01.03.2013
Сообщений: 5,771
Благодарностей: 6,375
КП: 0.002
Автор темы Re: Vilabadjo - vilabadjo.com
Цитата:
Сообщение от alienwolf Посмотреть сообщение
Тема оформлена с нарушениями правил форума
какими нарушениями?

добавлено через 6 минут
Цитата:
Сообщение от alienwolf Посмотреть сообщение
Дешевый шлак от школоты для детсада
Ну если вы так хорошо разбираетесь, то посмотрите сколько отработал предыдущий шлак этого админа с 10% в день...
__________________
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Последний раз редактировалось obabosiki; Сегодня в 11:57. Причина: Добавлено сообщение
obabosiki на форуме  
Старый Сегодня, 12:19
#5
Топ Мастер
 
Пол: Мужской
Возраст: 41
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 16.05.2012
Сообщений: 11,642
Благодарностей: 11,796
КП: 0.194

награды Нострадамус 
Re: Vilabadjo - vilabadjo.com
Цитата:
Сообщение от obabosiki Посмотреть сообщение
предыдущий шлак
это вы видимо про виларибу ?
__________________
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visokP на форуме  
Старый Сегодня, 12:25
#6
Топ Мастер
 
Имя: Олег
Пол: Мужской
Возраст: 44
Адрес: Лучший город!
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 01.03.2013
Сообщений: 5,771
Благодарностей: 6,375
КП: 0.002
Автор темы Re: Vilabadjo - vilabadjo.com
Цитата:
Сообщение от visokP Посмотреть сообщение
это вы видимо про виларибу ?
Очевидное видно...
__________________
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obabosiki на форуме  
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