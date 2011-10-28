Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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BITHOUR - bith.io

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 61% в месяц по минимальному плану.
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 12:27
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 11:11
#1
Специалист
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 25.06.2016
Сообщений: 2,351
Благодарностей: 504
КП: 0.000
BITHOUR - bith.io
Я не админ!
Старт проекта 08.02.2017

Легенда(google перевод):
Цитата:
У нас есть одна главная цель: предоставить нашим клиентам уникальную платформу для их криптовалюта инвестиций. Мы использовали использование передовой платформы с обширной инфраструктурой.
Наши услуги горнодобывающей промышленности Bitcoin является вполне доступным и любой из наших клиентов может начать инвестировать, как только они будут готовы. Мы можем сделать это возможным за счет использования диверсифицированных инвестиционных возможностей и различных возможностей добычи.
Как и любой другой признанной организацией, у нас есть обязательства и цели, которые мы работаем в направлении достижения.
Поэтому, чтобы эффективно работать в пределах нашей области, мы используем стандартизированные и признанных алгоритмов, которые включают Scrypt и SHA-256. Мы всегда поддерживаем передовые компьютерное оборудование и централизованно расположенные серверы, чтобы иметь возможность поставлять стабильные и последовательные возвращения.


Тарифные планы:

Стартер
0,15%
ЕЖЕЧАСНО ИНТЕРЕС
Ежедневный процент: 3.60%
Mininum: 0,001
Максимум: 2.49999999

продвинутый
0,17%
ЕЖЕЧАСНО ИНТЕРЕС
Ежедневно интерес: 4,08%
Mininum: 2.5
Максимум: 4.99999999

превосходящий
0,20%
ЕЖЕЧАСНО ИНТЕРЕС
Ежедневный процент: 4.80%
Mininum: 5
Нет Максимум: Без ограничений

Мин.депозит:0.01BTC
Мин.вывод:0.0001BTC
Платежная система:Bitcoin
Основной депозит можно вернуть через 24,комиссия 5%
Pеферальная программа:5%
Тип выплат:инстант
Работает онлайн поддержка


Ознакомиться с проектом

Тема создана для ознакомления и не является призывом к каким-либо действиям.
Вся ответственность за сохранность ваших денег лежит только на вас.
Я не несу ответственности за ваши решения!

Действует предложение по рефбеку своим рефералам 80% 4% от суммы депозита
Моя реферальная ссылка: https://bith.io/?ref=davidd
Моя тема по реф.возврату: http://mmgp.ru/showthread.php?t=4640...1#post11265017.
Мой вклад:0.1BTC Hash
95e8512f785732df1f725018f8f3ebe6638e37ddd3e8c4827b 9cf94ecae14fa7
__________________
BITMAGNET - 3.6% в день,0.15% в час - рефбек 5% от депа
MASTERBIT LTD - 0.4167% в час - рефбек 8% от депа
Последний раз редактировалось davidd; Сегодня в 11:16.
davidd на форуме  
Старый Сегодня, 12:05
#2
Специалист
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 03.04.2016
Сообщений: 1,082
Благодарностей: 369
КП: 0.000
Re: BITHOUR - bith.io
дааа ну привет что ли как бы еще хуже прежнего не отработал..... еще посмотрю... у админа с фантазией точно уже беда,че за имена пошли.... грустно
__________________
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Последний раз редактировалось Vernon; Сегодня в 12:11.
Vernon на форуме  
Старый Сегодня, 12:15
#3
Топ Мастер
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 28.10.2011
Сообщений: 6,800
Благодарностей: 3,958
КП: 0.047
Re: BITHOUR - bith.io
Цитата:
Сообщение от Vernon Посмотреть сообщение
как бы еще хуже прежнего не отработал
Так и будет
__________________
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Фасты/почасы: >1< >2< >3< >4< >5< >Lottery<
alienwolf на форуме  
Старый Сегодня, 12:17
#4
Любитель
 
Регистрация: 28.11.2016
Сообщений: 215
Благодарностей: 51
КП: 0.000
Re: BITHOUR - bith.io
а что за админ ?
__________________
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Top Hash 3.0% В ДЕНЬ - 0.1250% В ЧАС
jobezinio на форуме  
Старый Сегодня, 12:26
#5
Специалист
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 03.04.2016
Сообщений: 1,082
Благодарностей: 369
КП: 0.000
Re: BITHOUR - bith.io
Цитата:
Сообщение от alienwolf Посмотреть сообщение
Так и будет
жаль
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Vernon на форуме  
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 12:27
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