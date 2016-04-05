BitZilla - bitzilla.io

Больше, чем просто цифровой форме валюты, Bitcoin также имеет потенциал, чтобы изменить свою жизнь и мир в целом. Благодаря впечатляющему увеличению стоимости Bitcoin в течение последних нескольких месяцев, он вызвал небывалый интерес. Конечно, из-за высокого спроса и дефицита, большинство людей согласны с тем, что это не имеет смысла, чтобы купить Bitcoin, только чтобы похоронить его прочь в электронный кошелек и ждать его значение, чтобы подняться еще выше.
BitZilla есть шанс, чтобы максимизировать свою прибыль на рынке Bitcoin. Мы частная инвестиционная компания с инвесторами, расположенных по всему миру. Наши инвесторы вкладывают с Bitcoin и вывести свою прибыль в Bitcoin.
Тарифные планы:
0,16% Почасовой Навсегда
Основная Назад в любое время
5% Отмена Плата
Минимальный депозит 0,001 BTC
3,84% Ежедневно
Мин.депозит:0.001BTC
Мин.вывод:0.0001BTC
Платежная система:Bitcoin
Основной депозит можно вернуть через 24 часа,с комиссией 5%
Pеферальная программа:5%
Тип выплат:инстант
Работает онлайн поддержка