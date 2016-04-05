Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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BitZilla - bitzilla.io

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 61% в месяц по минимальному плану.
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 10:56
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Старый Сегодня, 10:30
#1
Специалист
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 25.06.2016
Сообщений: 2,350
Благодарностей: 504
КП: 0.000
BitZilla - bitzilla.io
Я не админ!
Старт проекта 08.02.2017

Легенда(google перевод):
Цитата:
Коротко о BitZilla.io

Больше, чем просто цифровой форме валюты, Bitcoin также имеет потенциал, чтобы изменить свою жизнь и мир в целом. Благодаря впечатляющему увеличению стоимости Bitcoin в течение последних нескольких месяцев, он вызвал небывалый интерес. Конечно, из-за высокого спроса и дефицита, большинство людей согласны с тем, что это не имеет смысла, чтобы купить Bitcoin, только чтобы похоронить его прочь в электронный кошелек и ждать его значение, чтобы подняться еще выше.

BitZilla есть шанс, чтобы максимизировать свою прибыль на рынке Bitcoin. Мы частная инвестиционная компания с инвесторами, расположенных по всему миру. Наши инвесторы вкладывают с Bitcoin и вывести свою прибыль в Bitcoin.
Тарифные планы:

0,16% Почасовой Навсегда
Основная Назад в любое время
5% Отмена Плата
Минимальный депозит 0,001 BTC
3,84% Ежедневно

Мин.депозит:0.001BTC
Мин.вывод:0.0001BTC
Платежная система:Bitcoin
Основной депозит можно вернуть через 24 часа,с комиссией 5%
Pеферальная программа:5%
Тип выплат:инстант
Работает онлайн поддержка

SSL : GeoTrust EV SSL CA - G4
Hoster : DDoS-GUARD Ecuador
Nameservers :
NS1.DDOS-GUARD.NET (186.2.167.18)
NS2.DDOS-GUARD.NET (186.2.171.33)
NS6.DDOS-GUARD.NET (190.115.26.202)
NS5.DDOS-GUARD.NET (186.2.171.35)
NS3.DDOS-GUARD.NET (190.115.26.202)
NS4.DDOS-GUARD.NET (186.2.171.34)


Ознакомиться с проектом

Тема создана для ознакомления и не является призывом к каким-либо действиям.
Вся ответственность за сохранность ваших денег лежит только на вас.
Я не несу ответственности за ваши решения!

Действует предложение по рефбеку своим рефералам 80% 4% от суммы депозита
Моя реферальная ссылка: https://bitzilla.io/?ref=davidd
Моя тема по реф.возврату: http://mmgp.ru/showthread.php?t=4640...1#post11265017.
Мой вклад:0.1BTC Hash
ffda9ac15c87677c85f4eceb43e87bbdb91e735a8ad1334784 604f8c6f0eab3e
__________________
BITMAGNET - 3.6% в день,0.15% в час - рефбек 5% от депа
MASTERBIT LTD - 0.4167% в час - рефбек 8% от депа
Последний раз редактировалось davidd; Сегодня в 10:38.
davidd на форуме  
Старый Сегодня, 10:49
#2
Любитель
 
Имя: Matanga
Пол: Мужской
Возраст: 33
Адрес: Сен-Трапе
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 24.11.2016
Сообщений: 162
Благодарностей: 22
КП: 0.000
Re: BitZilla - bitzilla.io
Депозит под ТС 0.01 BTC
https://btc.blockr.io/tx/info/fd940d...5dc52c79d49a27
__________________
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Matanga на форуме  
Старый Сегодня, 10:49
#3
Специалист
 
Имя: Виталий
Пол: Мужской
Адрес: Павлоград
Инвестирую в: Интернет-биржи
Регистрация: 05.04.2016
Сообщений: 1,149
Благодарностей: 238
КП: 0.162
Re: BitZilla - bitzilla.io
ну что, начнем...
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Работает с 2016 Bitminer
Играс выводом денег
svn1975 на форуме  
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 10:56
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