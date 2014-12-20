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Репутация финансового центра Европы зависит от аренды Мерилл Линч и др. компаний

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Старый Сегодня, 10:13
#1
Форекс-блогер
 
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Репутация финансового центра Европы зависит от аренды Мерилл Линч и др. компаний
Банк Америки Merrill Lynch начал поиск огромного нового офиса в Лондоне в связи с приближающимся Brexit Великобритании.







Банк нанял агентов недвижимости CBRE, чтобы подыскать подходящее помещение на сайтах Лондона площадью 500.000 квадратных футов - аналогичных по размеру своих нынешних помещений, которые служат в качестве европейской штаб-квартиры банка.

Аренда текущего здания истекает через пять лет. BAML к 2020 году должен определиться с тем, стоит ли пролонгировать договор об аренде или переехать в другое место.
В нем занято около 1200 банкиров и 600 сотрудников офиса в Лондоне.

Важность расположения Мерилл Линч обусловлена тем, что данный факт является показателем того, насколько Лондон вызывает доверие у банков, ведь второй по величине банк Америки своим присутствием в Великобритании поможет остаться Лондону финансовым центром Европы после того, как Великобритания покинет Европейский Союз и привлечет многонациональные компании из других отраслей промышленности.

Многие опасаются того, что Brexit может привести к оттоку рабочих мест в сфере финансовых услуг Лондона в такие города как Париж, Франкфурт или Дублин, поскольку фирмам будет обеспечен доступ к единому рынку ЕС.

В то же время, доверие к Великобритании растет за счет целого ряда компаний различных отраслей промышленности, в частности для технологических фирм. Был целый шквал крупных компаний, объявивших о своих планах по расширению своего присутствия в финансово-европейской столице.

Apple в прошлом году представил план по аренде 500 000 квадратных футов на электростанции Баттерси. А также планирует создать новую штаб-квартиру в Лондоне с достаточным количеством мест для размещения 3000 сотрудников.

Приложения американских компаний Google и Facebook также объявили о своих планах - они собираются расширить свое присутствие в столице Великобритании. Google строит новый 10-этажный комплекс площадью 650 000 квадратных футов.

В то же время Facebook планирует перейти в новый офис в центре Лондона, в районе Fitzrovia, - это поможет задействовать дополнительно 500 сотрудников из Великобритании.



Переведено специально для MMGP.ru
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