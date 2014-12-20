Репутация финансового центра Европы зависит от аренды Мерилл Линч и др. компаний

Банк Америки Merrill Lynch
начал поиск огромного нового офиса в Лондоне в связи с приближающимся Brexit Великобритании.
Банк нанял агентов недвижимости CBRE, чтобы подыскать подходящее помещение на сайтах Лондона площадью 500.000 квадратных футов
- аналогичных по размеру своих нынешних помещений, которые служат в качестве европейской штаб-квартиры банка.
Аренда текущего здания истекает через пять лет. BAML к 2020 году должен определиться с тем, стоит ли пролонгировать договор об аренде или переехать в другое место.
В нем занято около 1200 банкиров и 600 сотрудников
офиса в Лондоне.
Важность расположения Мерилл Линч обусловлена тем, что данный факт является показателем того, насколько Лондон вызывает доверие у банков
, ведь второй по величине банк Америки своим присутствием в Великобритании поможет остаться Лондону финансовым центром Европы после того, как Великобритания покинет Европейский Союз и привлечет многонациональные компании из других отраслей промышленности.
Многие опасаются того, что Brexit может привести к оттоку рабочих мест в сфере финансовых услуг Лондона в такие города как Париж, Франкфурт или Дублин, поскольку фирмам будет обеспечен доступ к единому рынку ЕС.
В то же время, доверие к Великобритании растет за счет целого ряда компаний различных отраслей промышленности, в частности для технологических фирм
. Был целый шквал крупных компаний, объявивших о своих планах по расширению
своего присутствия в финансово-европейской столице.
Apple
в прошлом году представил план по аренде 500 000 квадратных футов
на электростанции Баттерси. А также планирует создать новую штаб-квартиру в Лондоне с достаточным количеством мест для размещения 3000 сотрудников.
Приложения американских компаний Google и Facebook
также объявили о своих планах - они собираются расширить свое присутствие в столице Великобритании. Google строит новый 10-этажный комплекс площадью 650 000 квадратных футов.
В то же время Facebook
планирует перейти в новый офис в центре Лондона, в районе Fitzrovia, - это поможет задействовать дополнительно 500 сотрудников
из Великобритании.
Переведено специально для MMGP.ru