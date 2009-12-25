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В России создан прототип блокчейн-системы для проведения госзакупок

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В России создан прототип блокчейн-системы для проведения госзакупок
Федеральная электронная площадка для осуществления торгов «РТС-тендер» сообщила о завершении тестов системы единой аккредитации участников закупок на всех электронных площадках, допущенных к торгам по 44-ФЗ и 223-ФЗ, прототип которой был создан на основе технологии блокчейн. Об этом пишет CNews.

Как сообщается, к новой платформе могут подключиться все электронные площадки по 44-ФЗ и 223-ФЗ. Подключение осуществляется безвозмездно и без ограничений. Разработчики предполагают, что система единой аккредитации расширит количество поставщиков при государственных и корпоративных закупках.

«Новое решение даст возможность упростить доступ поставщиков к госзакупкам, обеспечит создание единого профиля поставщика и оптимизирует затраты удостоверяющих центров. Все это повысит эффективность, безопасность и прозрачность отрасли. Надеемся, что данная инициатива будет поддержана как Министерством экономического развития, так и участниками рынка», — говорит заместитель генерального директора по государственному заказу электронной площадки «РТС-тендер» Владимир Григоренко.
Представители «РТС-тендер» отмечают, что исследование блокчейна является одной из важнейших частей инвестиционной программы площадки, так как данная технология позволяет объединить различные источники данных в единый массив.

Напомним, что в декабре прошлого года центробанк России открыл прием заявок на участие в тендере по разработке программного комплекса, обеспечивающего обмен и хранение финансовой информации с использованием технологии распределенных реестров (ПК Мастерчейн). Как указано в задании на проведение работ, целью разработки является создание доверенной среды обмена информацией и управляющими воздействиями между не доверяющими друг другу сторонами.

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Метки
банк, россия, технология блокчейн, торги
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