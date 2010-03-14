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Фундаментальный прямоугольник ОПЕК, как на этом заработать?

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"Фундаментальный анализ основных валют Форекс" - авторский блог пользователя realnotstory
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#1
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Имя: Иван
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Адрес: Кемерово
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 07.09.2016
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Фундаментальный прямоугольник ОПЕК, как на этом заработать?
В конце прошлого года, странам - углеводородным наркоманам, пришло понимание, что от рубежа средней себестоимости нефти в 50 долларов США за баррель – «отступать некуда». Яростная борьба в виде экстренных мер по снижению суточной добычи нефти и вербальные интервенции, сделали свое дело, поддержав котировки.

Но дорогая нефть не нужна экономике, рост не поддержан как динамикой мирового ВВП, таки отдельных стран. Поэтому технически организовался «прямоугольник ОПЕК» - зона флэта, при которой низы отчаянно «защищаются» этой организацией, при взлетах, движение выдыхается на отсутствии объективного спроса.

Вчера я писал о взаимосвязи фундаментального анализа, определяющего вектор развития тренда и технического, как «донора точки входа».

Выход цен за нижний уровень прямоугольника будет поводом для краткосрочных покупок нефти, после, позиция корректируется, в зависимости от силы «отпора» покупателей.

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