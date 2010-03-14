Фундаментальный прямоугольник ОПЕК, как на этом заработать?

В конце прошлого года, странам - углеводородным наркоманам, пришло понимание, что от рубежа
средней себестоимости нефти в 50 долларов США за баррель – «отступать некуда»
. Яростная борьба в виде экстренных мер по снижению суточной добычи нефти и вербальные интервенции, сделали свое дело, поддержав котировки.
Но дорогая нефть не нужна экономике
, рост не поддержан как динамикой мирового ВВП, таки отдельных стран. Поэтому технически организовался «прямоугольник ОПЕК» - зона флэта, при которой низы отчаянно «защищаются» этой организацией, при взлетах, движение выдыхается на отсутствии объективного спроса.
Вчера я писал о взаимосвязи фундаментального анализа
, определяющего вектор развития тренда и технического,
как «донора точки входа».
Выход цен за нижний уровень прямоугольника
будет поводом для краткосрочных покупок нефти,
после, позиция корректируется, в зависимости от силы «отпора» покупателей.