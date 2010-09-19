View привлекла $100 млн инвестиций для динамической смарт-тонировки стекол

Американская компания по производству динамических смарт-стекол View из города Милпитас (штат Калифорния), привлекла $100 млн. венчурных инвестиций.
Текущий раунд финансирования включает в себя $50 млн. инвестиций от венчурного фонда TIAA Investments (инвестиционного подразделения компании Nuveen). В рамках данного финансирования директор TIAA Investments Рекха Уннисен присоединился к совету директоров View.
Компания View планирует использовать полученные средства для существенного наращивания своих производственных мощностей и дальнейшего масштабирования собственной деятельности.
Возглавляемая генеральным директором Рао Мулпури, View разработала электрохромное стекло, которое автоматически меняет свой оттенок в ответ на изменение внешних условий и контролируется с помощью мобильного устройства, обеспечивая при этом высокий уровень комфорта и экономию энергии без ущерба для зрения человека.
Компания утверждает, что ее окна способны снизить энергопотребление внутри зданий на 20% в среднем за год. С помощью данной тонировки окон можно уменьшать или увеличивать интенсивность солнечного освещения и регулировать температуру внутри зданий без дополнительного использования кондиционеров или обогревателей.
"Каждое окно View имеет свой IP-адрес и им можно легко управлять через Интернет", – сообщил генеральный директор компании Рао Мулпури. "Все управление находится в ваших руках. Кроме того, View может эффективно связывать и ряд других вещей в доме. Окна теперь могут соединяться с различными системами освещения, вентиляции и кондиционирования, а также на более глобальном уровне они способны подключаться к умным городам".
На сегодняшний день компания имеет более 300 полностью завершенных коммерческих объектов, и еще 150 сейчас находятся в процессе возведения на различных коммерческих рынках, в том числе корпоративные офисы, медицинские учреждения, правительственные здания, университеты и гостиницы.
Перевод специально для форума MMGP.ru
http://www.finsmes.com/2017/02/view-...n-funding.html
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