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Exabeam привлек $30 миллионов для повышения информационной безопасности

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#1
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Exabeam привлек $30 миллионов для повышения информационной безопасности

Exabeam - стартап, занимающийся кибербезопасностью, получил 30 миллионов долларов финансирования. Раунд возглавили Lightspeed Venture Partners и Cisco Investments.

Расположенный в Сан-Матео, Калифорния, США, стартап разработал программное обеспечение (ПО) для компьютерной безопасности, которое может применяться локально или в облаке. ПО работает на трех уровнях: сбор данных, обнаружение атак и реагирование на них.

Exabeam запустил свое ПО Advanced Analytics (продвинутый анализ) в 2013 году, а в прошлом году добавил Threat Hunter (охотник за угрозами). На прошлой неделе были выпущены три новых продукта: Log Manager - система управления данными, Incident Responder - инструмент поддержки при кибератаках и попытках взлома, Cloud Connection - система сбора данных для облака.


Эти три новых продукта вывели Exabeam в на совершенно иной конкурентный уровень, где компания может соперничать с основными поставщиками услуг в сфере управления информационной безопасностью и управления событиями безопасности, например ArcSight, FireEye, IBM и Splunk.

Стартап взимает ежегодную плату за использование своего ПО в зависимости от того, сколько людей используют его. В настоящий момент насчитывается около 100 клиентов, оплачивающих ПО, среди которых можно выделить ADP, Hulu, Safeway и Union Bank, и 75 клиентов в режиме пробного пользования.


Exabeam был основан в 2013 году и к настоящему времени имеет 110 сотрудников. За все время компании удалось привлечь 68 миллионов долларов инвестиций. Новое финансирование будет направлено для найма новых сотрудников и дальнейшего расширения.


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Перевод специально для MMGP.ru
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