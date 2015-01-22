Pos-mining MainCoin

В криптовалюте MainCoin реализован механизм PoS майнига, майнига основаного на голосовании (создании блока) своими монетками. Он несколько отличается от механизма криптавалюты на основе которой был создан MainCoin - NXT.
В NXT идет своего рода розыгрыш (как в лотереи) 1 монетка - 1 билет. Соответственно, аккаунты с количеством от 10 млн монет и выше (а такие там тоже есть) практически со 100 % вероятностью сгенерируют блок и заберут комиссию от транзакций в этом блоке.
В MainCoin реализован тот же механизм с розыгришем, но с 1 существенным дополнением: за каждую монету находящуюся на счету каждые 5 блоков (5-8 минут) начисляется 0.00000010 MCN. Вобщем то, не очень много, но с другой стороны - кошелек не требует мощного компьютера.
Например на мои 82795 монет сейчас, каждые 5 блоков капает 0.00787652MCN. За пару дней, включенный комп намайнил мне чуть меньше 3 монет))
Так что решение, запускать или не запускать Pos майнинг этой криптовалюты за вами. Я для себя решение принял, и сейчас собираю монетки, тем более, что на мой взгляд монета может не плохо поднятся в цене за счет тех сервисов, которые она анонсировала. Детально про это вы можете ознакомится на белой бумаге этой крипты http://ico.maincoin.org/wp-content/u...-rus-16.01.pdf
А теперь краткая пошаговая инструкция, как запустить Pos майнинг
1) Создаем кошелек http://ico.maincoin.org:7995/index.html
2)Покупаем какое либо количество крипты желательно по моей реф ссылке http://ico.maincoin.org/invest/?refe...9e9693d19c9092
3)Ожидаем 1440 блоков с монетами на кошельке (около суток)
4)Устанавливаем на комп клиент программы http://ico.maincoin.org/data/MainCoin_0.9.zip
5)Запускаем через файл run.bat
6)После этого, запускается браузер со страницей кошелька, в ней вводим пароль для доступа к кошельку
7)В левом верхнем углу будет кнопка "Forging" с кнопкой красного цвета, жмем ее, вводим пароль, и наслаждаемся майнигом