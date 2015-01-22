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Pos-mining MainCoin

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Обсуждение процесса поиска новых блоков для цепочки транзакций в сетях криптовалют. Майнинг, как эмиссия койнов различных криптовалют. Обсуждение сервисов коллективного майнинга.
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Старый Сегодня, 02:48
#1
Интересующийся
 
Имя: Иван
Пол: Мужской
Адрес: Харьков
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 14.12.2016
Сообщений: 34
Благодарностей: 2
КП: 0.000
Pos-mining MainCoin
В криптовалюте MainCoin реализован механизм PoS майнига, майнига основаного на голосовании (создании блока) своими монетками. Он несколько отличается от механизма криптавалюты на основе которой был создан MainCoin - NXT.

В NXT идет своего рода розыгрыш (как в лотереи) 1 монетка - 1 билет. Соответственно, аккаунты с количеством от 10 млн монет и выше (а такие там тоже есть) практически со 100 % вероятностью сгенерируют блок и заберут комиссию от транзакций в этом блоке.

В MainCoin реализован тот же механизм с розыгришем, но с 1 существенным дополнением: за каждую монету находящуюся на счету каждые 5 блоков (5-8 минут) начисляется 0.00000010 MCN. Вобщем то, не очень много, но с другой стороны - кошелек не требует мощного компьютера.

Например на мои 82795 монет сейчас, каждые 5 блоков капает 0.00787652MCN. За пару дней, включенный комп намайнил мне чуть меньше 3 монет))
Так что решение, запускать или не запускать Pos майнинг этой криптовалюты за вами. Я для себя решение принял, и сейчас собираю монетки, тем более, что на мой взгляд монета может не плохо поднятся в цене за счет тех сервисов, которые она анонсировала. Детально про это вы можете ознакомится на белой бумаге этой крипты http://ico.maincoin.org/wp-content/u...-rus-16.01.pdf

А теперь краткая пошаговая инструкция, как запустить Pos майнинг

1) Создаем кошелек http://ico.maincoin.org:7995/index.html

2)Покупаем какое либо количество крипты желательно по моей реф ссылке http://ico.maincoin.org/invest/?refe...9e9693d19c9092

3)Ожидаем 1440 блоков с монетами на кошельке (около суток)

4)Устанавливаем на комп клиент программы http://ico.maincoin.org/data/MainCoin_0.9.zip

5)Запускаем через файл run.bat

6)После этого, запускается браузер со страницей кошелька, в ней вводим пароль для доступа к кошельку

7)В левом верхнем углу будет кнопка "Forging" с кнопкой красного цвета, жмем ее, вводим пароль, и наслаждаемся майнигом
__________________
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IvanParuta на форуме  
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 03:21
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