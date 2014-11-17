PayPal запустила Slack бота для P2P платежей

PayPal сегодня запустила бота, целью которого является облегчить пользователям корпоративного мессенджера Slack отправление денег даже без необходимости покидать любимую платформу. PayPal заявила, что это ее первый бот.
Slack бот нацелен на конечного пользователя и его можно использовать, напечатав /PayPal и далее вашу команду. Например: /PayPal send $5 to @Dave (послать 5 долларов Дэйву). Идея заключается в том, что бота можно использовать для быстрых P2P платежей между сотрудниками, например как разделение оплаты на обед, кофе, пользование такси, сбор денег на подарки и другие цели.
Перед использованием бота нужно привязать к платформе свой счет PayPal и настроить параметры транзакций. PayPal пояснил причину запуска бота на этой платформе тем, что Slack пользуются 5 миллионов пользователей ежедневно и компания хочет заполучить их в качестве клиентов. Тем более, что Slack объявила о запуске продукта Enterprise Grid, нацеленном на крупные корпорации.
Использование бота доступно с сегодняшнего дня для пользователей в Австралии, Канаде, США и Великобритании.
Уникальность
Перевод специально для MMGP.ru