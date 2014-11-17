Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
На MMGP твоя клавиатура может печатать деньги!
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 400,743 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

PayPal запустила Slack бота для P2P платежей

Вход через:  
Все разделы прочитаны
При поддержке
Мониторинг обменников - найти лучший курс обмена
Важная информация
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Стартовала бессрочная акция "Оплата за сообщения".
Уважаемый гость, стартовал новый этап конкурса "Путь к успеху" ($500) подробнее...
Открылся магазин MMGP
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 01:50
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 01:46
#1
Премиум
 
Аватар inik1080
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Ставки на спорт
Регистрация: 17.11.2014
Сообщений: 4,533
Благодарностей: 529
КП: 0.110
PayPal запустила Slack бота для P2P платежей

PayPal сегодня запустила бота, целью которого является облегчить пользователям корпоративного мессенджера Slack отправление денег даже без необходимости покидать любимую платформу. PayPal заявила, что это ее первый бот.


Slack бот нацелен на конечного пользователя и его можно использовать, напечатав /PayPal и далее вашу команду. Например: /PayPal send $5 to @Dave (послать 5 долларов Дэйву). Идея заключается в том, что бота можно использовать для быстрых P2P платежей между сотрудниками, например как разделение оплаты на обед, кофе, пользование такси, сбор денег на подарки и другие цели.


Перед использованием бота нужно привязать к платформе свой счет PayPal и настроить параметры транзакций. PayPal пояснил причину запуска бота на этой платформе тем, что Slack пользуются 5 миллионов пользователей ежедневно и компания хочет заполучить их в качестве клиентов. Тем более, что Slack объявила о запуске продукта Enterprise Grid, нацеленном на крупные корпорации.

Использование бота доступно с сегодняшнего дня для пользователей в Австралии, Канаде, США и Великобритании.


Уникальность

Перевод специально для MMGP.ru
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

Лучшие проекты рунета для заработка и раскрутки | Платящие зарубежные сайты
Комменты для ваших сайтов, блогов и форумов. Заработок для авторов | Лучший выбор статей и копирайтеров для вас
2.5% в день, моментальные выплаты от 1$ | Платит с 2007 года
inik1080 на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 01:50
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Виза запустила новый платежный сервис для осуществления мобильных платежей OPLOTT Новости в мире финансов и инвестиций 0 14.11.2016 16:15
MasterCard запустила аутентификацию платежей через отпечаток пальца и селфи в 12 стра bizneser Новости платежных систем 0 05.10.2016 13:26
Bitwala запустила мессенджер с поддержкой криптовалютных платежей bizneser Новости криптовалют 0 11.08.2016 03:51
Компания Google запустила сервис платежей с помощью голоса Drum13 Новости в мире финансов и инвестиций 17 06.03.2016 11:54
Биткоин-биржа Korbit запустила услугу международных платежей на основе блокчейна kingcasha Новости криптовалют 0 07.02.2016 17:45

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар rikki
Задачка о гугл... Ваши мнения!?
От rikki в разделе «Поисковая оптимизация»
Аватар Bari Ken
Таможня изъяла Rolls Royce Phantom стоимостью 1 млрд белорусских рублей
От Bari Ken в разделе «Политика и экономика»
Аватар Марсель Шарафиев
Трава у дома в США приносит доход
От Марсель Шарафиев в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватара нет
only250money - www.only250money.com
От yalia в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
Alfa-surf - alfa-surf.com
От wbserfer в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар disss
Срочно нужен совет, заблокировали ПЕРС ВМ, что делать?(
От disss в разделе «WebMoney»
.     

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube