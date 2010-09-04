Браузер Opera для компьютеров теперь работает на 13% быстрее

Компания Opera представила новую версию браузера, в которой появилась технология мгновенной загрузки веб-страниц. Система научилась запоминать привычки и предпочтения пользователей при посещении одних и тех же сайтов, которые в последующем загружаются в фоне ещё на этапе набор адреса сайта. Кроме того, был внедрён механизм оптимизации программы компилятором (Profile Guided Optimization). По словам разработчиков, последнее обновление сфокусировано исключительно на том, чтобы сделать браузер супербыстрым, что подтверждается рядом независимых тестов.
"Веб-браузеры должны развиваться ещё быстрее, чтобы соответствовать ожиданиям пользователей. В прошлом году мы ускорили браузер Opera благодаря встроенной блокировке рекламы, оптимизации скорости загрузки страниц и более быстрому запуску. Теперь с технологией мгновенной загрузки страниц мы ещё больше увеличили скорость браузера, сведя время загрузки страницы почти к нулю", - отметил Кристиан Колондра, руководитель разработки браузера Opera для компьютеров.
В основе технологии мгновенной загрузки страниц лежит алгоритм, который позволяет браузеру Opera предугадывать, какой веб-сайт пользователь вводит в адресной строке и начинать загрузку страницы в фоне ещё до нажатия клавиши Enter. Данная технология способна запоминать, ввод какого URL привёл к загрузке той или иной веб-страницы. Например, если пользователь многократно вводит адрес одного и того же сайта, то браузер научится загружать данную веб-страницу в фоне уже на этапе ввода адреса сайта. Кроме этого, каждый раз при поиске той или иной информации с помощью адресной строки, браузер будет загружать в фоне наиболее релевантные для пользователя страницы.
Новая версия запускается на 13% быстрее, чем Opera 42. Более того, движок браузера стал ещё более производительным, что подтверждено целым рядом бенчмарков, таких как Speedometer (на 60,3% быстрее по сравнению с Opera 42), JetStream (7,7%) и Octane (3,35%). Такие показатели стали возможными благодаря технологии оптимизации программы компилятором (Profile Guided Optimization), которая способствует повышению скорости работы ПО на Windows. С помощью PGO Opera может обрабатывать компилированные данные быстрее путем выбора наиболее важных сценариев, при этом компилятор способен определять важность того или иного кода.
Скачать Opera для компьютера можно на официальном сайте браузера.
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