Количество "недорогих квартир" в Москве сильно выросло
На столичном рынке вторичной недвижимости резко выросла доля жилья стоимостью ниже 5 миллионов рублей. Суммарное число дешевых квартир достигло 3159: четыре года назад таких было всего 737.
Число трехкомнатных квартир в пределах 5 миллионов за четыре года увеличилось в Москве в 22 раза, сообщается в отчете риелторского агентства "Инком-Недвижимость".
Больше всего дешевого жилья предлагается в Восточном, Юго-Восточном и Западном округах столицы.
"Уже дошло до того, что за 5,6-6 миллионов рублей можно купить трехкомнатную квартиру в хрущевке, притом что привлекательная по своим характеристикам однокомнатная квартира в современном доме имеет все шансы быть проданной за 7 миллионов", – отметил директор департамента вторичного рынка "Инком-Недвижимости" Сергей Шлома.
В основном к ультрадешевым относятся квартиры в устаревших пяти- и девятиэтажках на окраинах. При этом продавцы готовы снижать цены и дальше, так как завлечь покупателей в условиях высокой конкуренции больше нечем.
"Собственники указывают в объявлении цену 5,2 миллиона рублей, следуя "железной логике" продавца: "А вдруг?..." Но в целом они готовы продавать за 4,8 миллиона", – добавил эксперт. В частности, за такую цену продается отремонтированная трехкомнатная квартира площадью 60 квадратных метров на первом этаже пятиэтажки на улице Авиаторов.