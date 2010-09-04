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Китайский ICBC возглавил рейтинг банковских брендов мира

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награды Волшебный горшочек 
Китайский ICBC возглавил рейтинг банковских брендов мира



Один из крупнейших государственных банков Китая Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) в 2017 году стал самым высоко оцениваемым банковским брендом в мире в ежегодном рейтинге Brand Finance Banking 500.

В рейтинге приведена чистая стоимость торговой марки банка и связанной с этим интеллектуальной собственности.

Китайский банк впервые возглавил Brand Finance Banking 500. ICBC обошел по стоимости бренда американский Wells Fargo, который возглавлял рейтинг с 2013 года.

К 1 февраля 2017 года стоимость бренда ICBC выросла за год на 32% до $47,8 млрд. В свою очередь стоимость Wells Fargo сократилась на 6% до $41,6 млрд, что поместило бренд на второе место.

На третьем месте оказался еще один китайский банк — China Construction Bank, стоимость его бренда за год выросла на 17% до 41,3 млрд.

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