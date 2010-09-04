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WorldRemit запускает денежные переводы в Украину

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WorldRemit запускает денежные переводы в Украину

Получить перевод через WorldRemit можно в 3 тыс офисов по всей стране. Британский сервис мгновенных денежных переводов с мобильного WorldRemit добавил услугу денежных трансферов в Украину. На сегодняшний день сервис работает уже в 50 странах, позволяя отправлять средства одним нажатием кнопки.

Кроме Украины, компания запускает переводы и в другие страны СНГ — Армению, Беларусь и Казахстан при посредничестве российской платежной системы Сontact.

Пользователи WorldRemit теперь могут отправлять денежные переводы с получением наличными более чем в 3000 пунктах обслуживания на Украине, 330 – в Казахстане, 120 – в Беларуси и 65 – в Армении.

В Украине получить перевод можно через международную платежную систему INTELEXPRESS, которая была зарегистрирована в НБУ в 2015 году.

На сайте WorldRemit уже появился раздел перевода средств в Украину. За отправку 100 фунтов комиссия составит 3,99 фунтов.


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Метки
новости, платежная система
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