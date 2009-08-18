Worldpay и Virgin Money Giving объединились для создания платежной платформы

Virgin Money Giving и Worldpay запустили новую платформу оплаты с целью улучшения процесса онлайн-пожертвований.
Партнерство устанавливается в рамках подготовки к London Marathon 2017, с целью перепроектирования веб-сайта и решения проблем, связанных с большим объемом трафика. Virgin Money Giving поддерживает около 100 тыс. фандрайзеров каждый год.
«Наше новое партнерство с Worldpay дает людям возможность осуществить пожертвования быстро и с минимальными затратами. Это может улучшить благотворительность в Великобритании», – сказал исполнительный директор Virgin Money Giving Джо Барнетт.
«Количество Интернет пожертвований выросло в последние годы. Интернет является важным каналом для привлечения пожертвований, и мы гордимся тем, что в партнерстве с Virgin Money Giving, мы можем помочь клиентам осуществлять благотворительность более простом, безопасным и удобным способом», – говорит маркетинговый директор Worldpay Джеймс Фрост.
После новостей о запуске ING бесконтактных благотворительных копилок, нет ничего удивительного, что компании ищут более совершенные методы оплаты сделок, для улучшения качества обслуживания клиентов.
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