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Worldpay и Virgin Money Giving объединились для создания платежной платформы

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Worldpay и Virgin Money Giving объединились для создания платежной платформы
Virgin Money Giving и Worldpay запустили новую платформу оплаты с целью улучшения процесса онлайн-пожертвований.

Партнерство устанавливается в рамках подготовки к London Marathon 2017, с целью перепроектирования веб-сайта и решения проблем, связанных с большим объемом трафика. Virgin Money Giving поддерживает около 100 тыс. фандрайзеров каждый год.

«Наше новое партнерство с Worldpay дает людям возможность осуществить пожертвования быстро и с минимальными затратами. Это может улучшить благотворительность в Великобритании», – сказал исполнительный директор Virgin Money Giving Джо Барнетт.

«Количество Интернет пожертвований выросло в последние годы. Интернет является важным каналом для привлечения пожертвований, и мы гордимся тем, что в партнерстве с Virgin Money Giving, мы можем помочь клиентам осуществлять благотворительность более простом, безопасным и удобным способом», – говорит маркетинговый директор Worldpay Джеймс Фрост.

После новостей о запуске ING бесконтактных благотворительных копилок, нет ничего удивительного, что компании ищут более совершенные методы оплаты сделок, для улучшения качества обслуживания клиентов.

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Метки
новости, платежная система
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