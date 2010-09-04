Unicredit достиг соглашения с профсоюзами по программе массовых сокращений

Unicredit достиг соглашения с итальянскими профсоюзами о сокращении 3,9 тыс. рабочих мест в рамках трехлетнего плана реструктуризации бизнеса.
В рамках перехода, банк нанимает молодых, более способных к работе с цифровой средой сотрудников. Unicredit сообщил, что намерен сократить порядка 6,5 тыс. работников в целом, в результате чего, общее число потерь составит до 14 тыс. человек к 2019 году, что приведен к экономии в €1,1 млрд.
В то же время, около €1,6 млрд было вложено в IT-инфраструктуру, предназначенных для плавного перехода к онлайн-ориентированным услугам. Эти шаги предназначены для выработки €1,7 млрд чистой годовой экономии к 2019 году, помогая кредитору получить €4,7 млрд чистой прибыли, несмотря на слабый рост выручки.
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