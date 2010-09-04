Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
На MMGP твоя клавиатура может печатать деньги!
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 400,743 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Unicredit достиг соглашения с профсоюзами по программе массовых сокращений

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение новостей, связанных с банками и страхованием.
Важная информация
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Стартовала бессрочная акция "Оплата за сообщения".
Уважаемый гость, стартовал новый этап конкурса "Путь к успеху" ($500) подробнее...
Открылся магазин MMGP
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 01:50
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 01:00
#1
www.fairmonitor.com
Премиум
 
Аватар bizneser
 
Пол: Мужской
Адрес: Western
Регистрация: 04.09.2010
Сообщений: 10,836
Благодарностей: 2,154
КП: 0.105

награды Волшебный горшочек 
Unicredit достиг соглашения с профсоюзами по программе массовых сокращений

Unicredit достиг соглашения с итальянскими профсоюзами о сокращении 3,9 тыс. рабочих мест в рамках трехлетнего плана реструктуризации бизнеса.

В рамках перехода, банк нанимает молодых, более способных к работе с цифровой средой сотрудников. Unicredit сообщил, что намерен сократить порядка 6,5 тыс. работников в целом, в результате чего, общее число потерь составит до 14 тыс. человек к 2019 году, что приведен к экономии в €1,1 млрд.

В то же время, около €1,6 млрд было вложено в IT-инфраструктуру, предназначенных для плавного перехода к онлайн-ориентированным услугам. Эти шаги предназначены для выработки €1,7 млрд чистой годовой экономии к 2019 году, помогая кредитору получить €4,7 млрд чистой прибыли, несмотря на слабый рост выручки.

Источник.
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

Только у Ларисы стабильные инвест проекты|Лучшие инвест идеи на 2017 год|Инвестирую в Бизнес с Китаем! Прибыль от 1.5% в день|Инвестирую через MONHYIP-лучший рефбек
bizneser на форуме  
Ответить
Метки
банк, новости
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 01:50
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Из-за сокращений инвестиций нефтедобыча в Китае падает рекордными темпами Whore65 Новости в мире финансов и инвестиций 0 08.09.2016 22:13
Краткий народный словарь терминов и сокращений хайперов форума MMGP.ru Dobromir Псевдоинвестиции: общий форум 149 01.05.2016 02:19
Былые доходы тают: страны Персидского залива входят в эпоху сокращений и забастовок назаревич Новости в мире финансов и инвестиций 0 27.04.2016 22:43
UniCredit Bank (бывш. Укрсоцбанк) - unicredit.ua Себастьян Банки Украины 44 26.01.2016 14:42
Почти треть компаний заявила о начале сокращений зарплат Wind of freedom Политика и экономика 0 09.04.2015 22:34

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватара нет
100% рефбек - seticard seticard.net
От kolyalen в разделе «Архив: Реферальные и страховые предложения»
Аватара нет
ВВП Украины за прошлый год сократился на 6,7% - Нацбанк
От Ukrop92 в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар ккроха666
Бесплатные каталоги
От ккроха666 в разделе «Халява»
Аватара нет
Видеогляделка - это онлайн кинотеатр у вас дома
От Screb в разделе «Софт»
Аватара нет
Fundfor Hour - www.fundforhour.com
От mlv88 в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Metuor
f-m-credit - f-m-credit.com
От Metuor в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
.     

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube