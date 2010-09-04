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Крупнейший акционер производителя электроники Fujitsu продаст 8,2% акций компании

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Старый Сегодня, 00:56
#1
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Крупнейший акционер производителя электроники Fujitsu продаст 8,2% акций компании

Стоимость сделки может составить примерно $1 млрд. Решение о проведении данной сделки было принято на фоне давления на компании, находящиеся в Токио, которое заставляет их обосновывать размер активов, согласно принятому правительством Синдзо Абэ в 2015 году новому кодексу корпоративного управления.

В Японии очень часто встречаются случаи перекрестного владения акциями, что обусловлено желанием укрепить деловые связи. Однако противники такой практики считают, что она делает управление менее отзывчивым к индивидуальным и иностранным акционерам.

В связи с этим крупнейший держатель акций компании Fujitsu Fuji Electric собирается продать 8,2% японского производителя электроники иностранным инвесторам. Андеррайтером сделки станет SMBC Nikko Securities.

Хотя еще нет окончательного решения относительно условий продажи пакета акций, предварительно можно предположить, что стоимость сделки составит около $1 млрд.

Кроме этого Fujitsu намерена выкупить до 1,9% своих акций в обращении, чтобы таким образом смягчить последствия продажи столь крупной доли для нынешних акционеров.

Fujitsu, которая была основана в 1935 году, должна была стать поставщиком телефонного оборудования для Fuji Electric. У Fujitsu до сих пор находится 10% акций ее бывшей материнской компании Fuji Electric, которые в скором времени также будут проданы.

Источник.
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Старый Сегодня, 01:39
#2
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Re: Крупнейший акционер производителя электроники Fujitsu продаст 8,2% акций компании
В быту с электроникой фуджисты как-то не пересекаюсь, может они комплектуху какую-то гонят для бизнеса. В ноутах они не сильны.
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