Fortrade - www.fortrade.com

1. Компания
- Fortrade Ltd.
Компания Fortrade Ltd. была основана в 2013 году и быстро развивалась, чтобы стать ведущим поставщиком услуг в сфере онлайн-торговли для индивидуальных и институциональных клиентов. Мы находимся в Великобритании и являемся новаторами, специализирующимися на разработке одновременно и технологически передовых, и удобных для пользователей торговых платформ.
2. Лицензия
- деятельность регулируется Управлением Великобритании по финансовому регулированию и надзору (FCA)
3. Торговые инструменты:
-более чем 200 валютных пар
-ведущие мировые индексы
-более 140 акций ЕС
-более 50 акций США
-драгоценные металлы
-энергоносители
-сельскохозяйственные продукты
-казначейские облигации США
-биржевые инвестиционные фонды (ETF)
4. Торговые платформы:
- Fortrader для ПК
- Мобильный Fortrader для Android или iOS
- Fortrader онлайн
5. Минимальный депозит
- 100 USD
6. Минимальный лот
- 1 000 единиц базовой валюты
7. Варианты пополнения и снятия средств:
- Пластиковые карты (Visa, EuroCard MasterCard, American Exspress)
- Webmoney (кошельки, карты)
- Банковский перевод
- Skrill, Neteller, QIWI WALLET
8. Акции и бонусы
- 30%-ный приветственный бонус до 3000 USD
9. Ссылка на сайт компании
- www.fortrade.com
В данной теме буду рад ответить на все Ваши вопросы касательно трейдинга в компании Fortrade Ltd.