Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Fortrade - www.fortrade.com

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Старый Сегодня, 00:49
#1
Интересующийся
 
Имя: Александр
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 26.08.2013
Сообщений: 17
Благодарностей: 0
КП: 0.000
Fortrade - www.fortrade.com
1. Компания - Fortrade Ltd.

Компания Fortrade Ltd. была основана в 2013 году и быстро развивалась, чтобы стать ведущим поставщиком услуг в сфере онлайн-торговли для индивидуальных и институциональных клиентов. Мы находимся в Великобритании и являемся новаторами, специализирующимися на разработке одновременно и технологически передовых, и удобных для пользователей торговых платформ.

2. Лицензия - деятельность регулируется Управлением Великобритании по финансовому регулированию и надзору (FCA)

3. Торговые инструменты:
-более чем 200 валютных пар
-ведущие мировые индексы
-более 140 акций ЕС
-более 50 акций США
-драгоценные металлы
-энергоносители
-сельскохозяйственные продукты
-казначейские облигации США
-биржевые инвестиционные фонды (ETF)

4. Торговые платформы:
- Fortrader для ПК
- Мобильный Fortrader для Android или iOS
- Fortrader онлайн

5. Минимальный депозит - 100 USD

6. Минимальный лот - 1 000 единиц базовой валюты

7. Варианты пополнения и снятия средств:
- Пластиковые карты (Visa, EuroCard MasterCard, American Exspress)
- Webmoney (кошельки, карты)
- Банковский перевод
- Skrill, Neteller, QIWI WALLET

8. Акции и бонусы - 30%-ный приветственный бонус до 3000 USD

9. Ссылка на сайт компании - www.fortrade.com

В данной теме буду рад ответить на все Ваши вопросы касательно трейдинга в компании Fortrade Ltd.
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

Fortrade - просто делай деньги
Forexandr на форуме  
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
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