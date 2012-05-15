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Allcointraders - автоматизация трейдинга на биткоине
Всем привет!
Мы - группа профессиональных трейдеров, которая долгое время торговала на таких биржах как NYSE, NASDAQ, MOEX, LSE.
Мы знаем как устроены финансовые рынки и верим в Биткоин и концепцию криптовалют. Именно поэтому, мы задались целью развивать Биткоин как торговый инструмент.
Наш первый инструмент - allcointraders.com нацелен на то, чтобы удобно торговать на биржах, автоматизировать рутинную работу трейдера и быстрее других реагировать в нужные для Вас моменты!
Главные преимущества инструмента:
Все в одном - функционал просмотра котировок нескольких бирж в одном окне позволяет находить новые торговые стратегии и более эффективно торговать на существующих стратегиях!
Быстрые транзакции - десктоп клиент посылает заявки напрямую на биржу, позволяя быстрее выставлять заявки. (Другие сервисы делают это через централизованный сервер, что замедляет работу со сделками).
Триггеры - Вы можете создавать свои формулы и указывать триггеры для выставления заявок со stop loss и take profit на разных биржах.
Универсальное API для всех бирж (есть как RESTful и web socket, так и FIX, FIX/FAST)
Сейчас инструмент находится на стадии бета-тестирования, мы уже запустили первые 300 человек, которые торгуют каждый день. У Вас есть шанс попасть во вторую волну (следующие 3000 человек) и получить доступ к нашему инструменту. Все, что нужно - зарегестрироваться на сайте allcointraders.com сегодня!
Регистрируйся сейчас и попадай в будущее на allcointraders.com