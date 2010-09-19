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Keymetrics привлек $2 млн для эффективного управления серверными приложениями



Французский стартап Keymetrics сегодня привлек $2 млн. инвестиций от Alven Capital и Runa Capital, чтобы предложить лучший инструмент мониторинга для серверной программной платформы Node.js. Основатель стартапа и генеральный директор компании Александр Стрзелевич создал очень популярный и с открытым исходным кодом менеджер процессов PM2.



Как превратить популярный проект с открытым исходным кодом в успешный стартап? На этот вопрос можно дать очень много разных ответов, при этом иногда трудно найти правильный ответ с первой попытки, и Keymetrics здесь не является исключением.



Несколько лет назад, когда Стрзелевич разрабатывал PM2 и проживал в Шанхае, он просто пытался создать лучший менеджер процессов для Node.js, поскольку аналогичные решения отсутствовали. Он не ожидал, что его релиз с открытым исходным кодом вскоре появится на Hacker News, и привлечет внимание сотрудников, работающих с Google и проживающих в Бразилии и Японии.



С PM2 вы всегда можете быть уверены в том, что ваша служба Node.js постоянно будет оставаться доступной, потому что PM2 сможет легко перезапустить любое приложение, если произойдет какой-нибудь сбой. PM2 также может создавать копии любого приложения и затем равномерно распределять запросы по всем этим приложениям, когда возникает большой скачок трафика.



Все это может показаться сложным, если вы не являетесь разработчиком, но тысячи разработчиков Node.js используют репозиторий GitHub, и там числится более 20 миллионов загрузок PM2. В последнее время и сама серверная программная платформа Node.js также стала более популярной. Keymetrics недавно запустил точную карту для четкой визуализации всех PM2-загрузок в режиме реального времени.



Александр Стрзелевич разработал Keymetrics. Если вы используете PM2 для своей инфраструктуры, то Keymetrics является идеальным вариантом для ее обслуживания. Он позволяет в режиме реального времени контролировать и управлять всеми приложениями на серверах с помощью виртуальной приборной панели, которую вы можете установить за очень короткое время.







"Keymetrics представляет собой программное обеспечение, реализованное в виде приборной панели, которое подключается непосредственно к одному или нескольким экземплярам PM2", – комментирует Стрзелевич. "Это дает возможность контролировать показатели производительности для PM2-управляемых приложений, и позволяет своевременно получать уведомления, когда какое-либо приложение аварийно завершило работу или когда оно вышло за пределы своих вычислительных мощностей".



В начале 2015 года Keymetrics успешно прошел акселерацию в TechStars NYC, и казалось, что у проекта все идет хорошо. Но при этом была одна проблема – стартап не запустил платные услуги. В результате, Keymetrics так и не смог привлечь инвестиции после акселерации в TechStars NYC и поэтому Стрзелевичу пришлось все заложить.



Медленно, но уверенно Стрзелевич перестроил компанию с нуля. Вначале он добавил платные услуги, а затем привлек и своего первого клиента – официальный сайт города Парижа.



Имеется множество решений для управления производительностью приложений, такие как NewRelic, Appdynamics и Dynatrace. Однако Keymetrics является самым лучшим и эффективным вариантом, если вы используете менеджер процессов PM2.



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Keymetrics каждую секунду отслеживает метрики, контролирует все процессы в режиме реального времени и показывает всю актуальную информацию в виде приборной панели. Таким образом, вы мгновенно получаете оповещения. Также вы можете получать отчеты и сведения о текущем состоянии кодовой базы и всей своей инфраструктуры.



Сейчас Keymetrics имеет около ста клиентов, но после сегодняшнего раунда финансирования стартап планирует перейти на следующий уровень развития. Клиенты компании платят за ее услуги в среднем около $90 в месяц.



Перевод специально для форума MMGP.ru



https://techcrunch.com/2017/02/07/ke...nfrastructure/



https://text.ru/antiplagiat/589a2ef6d9ebd Французский стартап Keymetrics сегодня привлек $2 млн. инвестиций от Alven Capital и Runa Capital, чтобы предложить лучший инструмент мониторинга для серверной программной платформы Node.js. Основатель стартапа и генеральный директор компании Александр Стрзелевич создал очень популярный и с открытым исходным кодом менеджер процессов PM2.Как превратить популярный проект с открытым исходным кодом в успешный стартап? На этот вопрос можно дать очень много разных ответов, при этом иногда трудно найти правильный ответ с первой попытки, и Keymetrics здесь не является исключением.Несколько лет назад, когда Стрзелевич разрабатывал PM2 и проживал в Шанхае, он просто пытался создать лучший менеджер процессов для Node.js, поскольку аналогичные решения отсутствовали. Он не ожидал, что его релиз с открытым исходным кодом вскоре появится на Hacker News, и привлечет внимание сотрудников, работающих с Google и проживающих в Бразилии и Японии.С PM2 вы всегда можете быть уверены в том, что ваша служба Node.js постоянно будет оставаться доступной, потому что PM2 сможет легко перезапустить любое приложение, если произойдет какой-нибудь сбой. PM2 также может создавать копии любого приложения и затем равномерно распределять запросы по всем этим приложениям, когда возникает большой скачок трафика.Все это может показаться сложным, если вы не являетесь разработчиком, но тысячи разработчиков Node.js используют репозиторий GitHub, и там числится более 20 миллионов загрузок PM2. В последнее время и сама серверная программная платформа Node.js также стала более популярной. Keymetrics недавно запустил точную карту для четкой визуализации всех PM2-загрузок в режиме реального времени.Александр Стрзелевич разработал Keymetrics. Если вы используете PM2 для своей инфраструктуры, то Keymetrics является идеальным вариантом для ее обслуживания. Он позволяет в режиме реального времени контролировать и управлять всеми приложениями на серверах с помощью виртуальной приборной панели, которую вы можете установить за очень короткое время."Keymetrics представляет собой программное обеспечение, реализованное в виде приборной панели, которое подключается непосредственно к одному или нескольким экземплярам PM2", – комментирует Стрзелевич. "Это дает возможность контролировать показатели производительности для PM2-управляемых приложений, и позволяет своевременно получать уведомления, когда какое-либо приложение аварийно завершило работу или когда оно вышло за пределы своих вычислительных мощностей".В начале 2015 года Keymetrics успешно прошел акселерацию в TechStars NYC, и казалось, что у проекта все идет хорошо. Но при этом была одна проблема – стартап не запустил платные услуги. В результате, Keymetrics так и не смог привлечь инвестиции после акселерации в TechStars NYC и поэтому Стрзелевичу пришлось все заложить.Медленно, но уверенно Стрзелевич перестроил компанию с нуля. Вначале он добавил платные услуги, а затем привлек и своего первого клиента – официальный сайт города Парижа.Имеется множество решений для управления производительностью приложений, такие как NewRelic, Appdynamics и Dynatrace. Однако Keymetrics является самым лучшим и эффективным вариантом, если вы используете менеджер процессов PM2.Keymetrics каждую секунду отслеживает метрики, контролирует все процессы в режиме реального времени и показывает всю актуальную информацию в виде приборной панели. Таким образом, вы мгновенно получаете оповещения. Также вы можете получать отчеты и сведения о текущем состоянии кодовой базы и всей своей инфраструктуры.Сейчас Keymetrics имеет около ста клиентов, но после сегодняшнего раунда финансирования стартап планирует перейти на следующий уровень развития. Клиенты компании платят за ее услуги в среднем около $90 в месяц.

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