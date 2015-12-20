Финансовые перспективы жителей Швейцарии в 2017 году

80% жителей Швейцарии с оптимизмом смотрят в будущее. Около 50% жителей считают что, в следующем году их финансы останутся на том же уровне. Около 25% рассчитывают немного улучшить положение, а 5% рассчитывают заметно увеличить свое финансовое состояние. Остальные считают, что необходимо внимательно относиться к расходам и экономить каждый франк.
Согласно исследованиям одного швейцарского журнала, средний житель страны, богаче жителя планеты, минимум в 11 раз. Одна из главных статей расходов швейцарцев - медицинская страховка. В новом году она подорожала на 5%.Жители ответили на вопрос, от чего они откажутся, если не будет хватать денег. Большая часть ответила что, откажутся от ресторанов. Вторая статья экономии - отказ от приобретения новой техники. На третьем - одежда и аксессуары.
Почти никто не готов экономить на автомобильных расходах, досуге и путешествиях. Смена работы или подработка пришла в голову только 16% опрошенных. В Швейцарии принято хранить верность работодателю.
Как правило, жители немецкоязычной части спокойно переживают время до зарплаты. А, к примеру, жители италоязычного кантона Тичино с трудом оплачивают счета и с пессимизмом смотрят в будущее.
специально для mmgp.ru
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