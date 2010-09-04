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Разработчики IOHK представили блокчейн-протокол для криптовалют следующего поколения

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Разработчики IOHK представили блокчейн-протокол для криптовалют следующего поколения

Компания Input Output Hong Kong (IOHK) сообщила о выпуске нового блокчейн-протокола с доказуемой криптостойкостью, который имеет все шансы стать основой для создания пресловутого Биткоина 2.0.

По заявлению разработчиков, протокол Ouroboros представляет собой новый алгоритм консенсуса, способный стать фундаментом для более надежного и масштабируемого блокчейна, а также для повышения скорости транзакций. Кроме того, Ouroboros предлагает беспрецедентный для индустрии криптовалют уровень безопасности и эффективности.

Концепция протокола описана в whitepaper, автором которого выступила группа исследователей под руководством криптографа и профессор университета Эдинбурга Аггелоса Киайаса.

«Биткоин использует алгоритм Proof-of-Work, что требует значительного потребления энергии, а вознаграждение получает малая часть участников сети. Сама сеть при этом становится все более централизованной и способна обрабатывать значительно меньшее число транзакций в сравнении с системами вроде Visa и PayPal. Кроме того, на фоне роста числе трейдеров и инвесторов майнеры, несмотря на самое современное оборудование и расходы на электричество и системы охлаждения, сталкиваются со все более длительным временем подтверждения транзакций», — сказал СЕО компании IOHK Чарльз Хоскинсон.

Разработчики убеждены, что новый протокол выводит IOHK на лидирующие позиции в гонке за создание биткоина версии 2.0. и привлечет интерес со стороны компаний, трейдеров и инвесторов в альтернативные активы, находящихся в поиске криптовалюты следующего поколения.

«Протокол Ouroboros намного более эффективен, чем блокчейны, построенные на принципе Proof-of-Work. При этом он не жертвует принципами децентрализованности и безопасности в системах, аналогичных биткоину. Использование принципа Proof-of-Stake позволит снизить уровень мощности оборудования, необходимый для работы блокчейна (…) Мы верим, что этот инновационный протокол станет частью фундамента финансовых и бизнес-систем завтрашнего дня», — говорит Аггелос Киайас.

Напомним, что параллельно с этим компания IOHK ведет активную работу над Ethereum Classic, сотрудничая в этом вопросе с целым рядом IT-компаний, Так, в сентябре прошлого года представители Microsoft провели встречу с Хоскинсоном, обсудив возможности, которые может предложить Ethereum Classic с точки зрения создания новых блокчейн-приложений.

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криптовалюта, новости
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