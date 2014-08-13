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10 ключевых действий, которые я выполняю перед началом торгов на фондовой бирже

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"Умные деньги" - авторский блог пользователя Vasyaenergy
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Старый Вчера, 23:46
#1
Интересующийся
 
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Пол: Мужской
Инвестирую в: Фондовый рынок
Регистрация: 11.10.2016
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10 ключевых действий, которые я выполняю перед началом торгов на фондовой бирже
Алгоритм подготовки перед торгами на NYSE:

1) Проверить свое психологическое состояние

Вчерашние результаты торговли, семейные дела, работа оказывают сильное воздействие на нас. Любое отклонение приводит дисбаланс в психику, а значит и на наше мышление. Трейдер склонен действовать в рамках тех преобладающих ситуаций и состояний в которых он пребывает.

Чтобы все это предотвратить, важным первым шагом будет проверка своего состояние и выявление эмоциональных перевесов, усталости и других психологических факторов.

2) Сделать разминку (расписать правила от руки)

Разминка включает в себя напоминание себе своих правил.

3) Сделать поиск акций (гэпперы, отчеты, различные новости)

Перед открытием, уже видны фавориты дня которые вы можете добавить себе на лист. Важным преимуществом отбора на пре-маркете это время. Еще нет торговли и вы можете посмотреть новости и катализаторы движения в акциях. Вам не нужно спешить, как обычно бывает во время торгов когда вы нашли акцию и хотите узнать почему она растет или падает.

4) Сделать подробный план по действиям

Также как и предыдущий пункт, в данном случае время ваш друг (если вы приходите с работы, то также не стоит сразу с головой уходить в трейдинг без должной подготовки). Сделайте план и попробуйте проанализировать толпу, движение цены, расстановку сил, потенциальные движения в разные стороны.

Вы не подвержены стрессу, делая план торговли акции перед открытием и это лучшее время для анализа в спокойном состоянии.

5) Проверить фундаментальные данные у выбранных акций

Помимо технического анализа цены, узнайте цифры отчетов у акции, данные аналитиков (апгрейд либо даунгрейды), файлы SEC.

6) Убрать лишние акции

Теперь давайте уберем акции которые менее привлекательны для нас. Меньше акций на листе, больше фокуса на выбранных фаворитах. Со временем, вы будете все лучше и лучше отбирать акции и находить лучшие отсекая шлак.

7) Подготовить окна графиков и расчертить уровни на графиках у каждой акции

Давайте раскидаем акции по графикам и подготовим монитор и терминал для торговли. Выберем нужный таймфрейм и расчертим сильные дневные уровни, фигуры, предыдущие хаи и лои, проторговки.

8) Начать смотреть за движением цены и принтами у акции

Расположив акции по графикам, понаблюдаем как идут торги. Есть ли активность, кто более активен, какая сторона более нервозна, что делает маркет-мейкер. Это даст нам понять, как, примерно, отреагирует рынок на открытии. Почему примерно, потому что до конца нельзя быть уверенным, что именно произойдет и не влезет ли крупный продавец или покупатель.

9) Увидеть соотношение дисбаланса спроса и предложения, покупателей, продавцов, институционалов

Желательно определить по каждой из сторон их ожидания и перевесы. Как уже банально не звучало, но эмоции это короли рынка. Понимая эмоции своих соперников (их проявления), вы имеете превосходство и понимание того, во что могут вылиться эти эмоции, вернее в какую сторону.

Понятие дисбаланса в трейдинге

10) Решить для себя 1-2 ключевых акций и на них сфокусироваться

Последний этап, еще сильные отфильтровать акции и выбрать один или два для открытия (если вы торгуете в первые минуты торгов). У нас всего лишь пара глаз и один крокодилий мозг, поэтому лучше не наседать на своих возможности, но действовать максимально эффективно. Если появятся еще фавориты, вы их увидите и будете готовы к ним с планом действий.
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