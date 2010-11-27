Дважды за год SurBitcoin приостанавливает свои услуги

Ведущая платформа обмена Биткоина в Венесуэле, SurBitcoin, приостановила свои услуги после того, как Banesco заморозили банковские счета.
Ведущая биржа Биткоина в Венесуэле, SurBitcoin, объявила о временной приостановке своих услуг. Нарушение сервиса происходит уже второй раз за год из-за отказа банковского партнера продолжать предлагать свои услуги.
Третьего февраля SurBitcoin выслал уведомления всем своим потребителям с просьбой отозвать свои деньги и баланс Биткоина. Согласно имеющимся данным, Banesco – банковский партнер SurBitcoin не объяснил причины прекращения своих услуг.
Последние события связывают с суровыми действиями правительства по отношению к альтернативным валютам на фоне растущей инфляции. В рамках более широких действий административные власти редавно арестовали 8 майнеров Биткоина за кражу электроэнергии и кибер-преступления. Они также конфисковали майнерское оборудование на сумму более 11,000 Биткоинов.
Благодаря враждебности правительства по отношению к цифровой валюте, Биткоин стал более популярен среди венесуэльцев для оплаты своих ежедневных потребностей. Предсказывается, что вскоре инфляция пересечет 1600%, а в настоящее время страна переживает дефицит товаров первой необходимости и медикаментов. Люди держат свои сбережения в Биткоинах вместо боливара ради того, чтобы предотвратить обесценивание своей валюты. Также облегчение транзакций Биткоина подтолкнуло пользователей платить за товары цифровой валютой на международных порталах, так как государственные пусты. Люди также могут оплачивать товары дебитными картами Биткоина или покупать подарочные карты/карты предоплаты цифровой валютой и далее выкупить свои товары на сайте.
Также сообщается о случаях инвестиций со стороны сообщества Биткоина в поражённый сектор, чтобы облегчить его страдания. Ожидается, что ситуация ухудшится так как не виден конец продолжающегося экономического кризиса.
SurBitcoin надеется восстановить бизнес в ближайшие две-три недели, когда найдет банковского партнера. Прогнозы компании базируются на пережитом июле 2016 года, когда Banesco заморозил банковские счета. В то же время, SurBitcoin на две недели приостановила все операции в валюте, после того как кто-то доложил о компании департаменту охраны и безопасности банка. Банк восстановил свои услуги после расследования, которое очистило проступки компании.
Перевод специально для форума MMGP.ru
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