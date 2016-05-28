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Кибер-подразделение ФБР на страже Блокчейн-технологий

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Старый Вчера, 23:36
#1
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Кибер-подразделение ФБР на страже Блокчейн-технологий
Обвиненный по делу о мошенничестве в сфере криптовалют и агентами расследования в местном отделении Нью-Йорка кибер-подразделения ФБР разработали методы для идентификации широкого спектра онлайн-преступников и их деятельности.










Во время недавнего выступления на юридическом факультете Университета Фордхэм в Нью-Йорке следователь Батталья описывал различного рода исследования в сфере кибер-преступлений. Вместе со 150-ю студентами юридических и других специальностей изучали преступления в сфере blockchain-технологий, организованном IBM и университетом, где шаг за шагом были идентифицированы преступники, промышляющие в сфере криптовалют.

Ключ успеха в преодолении препятствий расследованиям кроется в сотрудничестве между несколькими ключевыми государственными и частными организациями, и некоторых "мыслительных коробок".

Первый случай, с которого все началось - была ситуация, когда потерпевший обратился с жалобой, где говорилось о том, что потерпевший имел Bitcoin-адрес, но ни разу его еще не использовал на blockchain.

Потерпевшие получали часто письмо, где сообщалось о том, что файлы были заблокированы в связи с высокой степенью военного шифрования, в связи с чем требуется, чтобы данные файлы были выкуплены.

Мошенники промышляют не только Bitcoin, но и другими криптовалютами, такими как litecoin и более популярной monero.

Как правило, сообщение о выкупе содержит подробные инструкции о том, как выкупить и потратить криптовалюту, какими способами.

Такого рода атаки были распространены в 2016 году, например, Citrix. После чего было профинансировано исследование Bitcoin, специально направленное на вымогателей. Даже, если жертва не заплатит вымогателю, ФБР обладает методами, которые помогут определить масштабы нападения и личности правонарушителя, даже на неиспользуемом Bitcoin-адресе.

Основанный в 2000 году, Жалобный Центр ФБР в сфере интернет-преступности принимает сообщения о предполагаемых кибер-преступлениях, в том числе о кражах интеллектуальной собственности, корпоративного шпионажа и об "онлайн"-вымогательстве или вымогателях.





Переведено специально для MMGP.ru
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