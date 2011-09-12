Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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sfereon.net - sfereon

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Обсуждение таких проектов, как кассы взаимопомощи, удвоители, матрицы, пирамиды, псевдоигры и других подобных, для заработка в которых необходимо привлекать новых участников и которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством).
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Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Вчера, 23:32
#1
Специалист
 
Имя: Иван
Пол: Мужской
Адрес: Москва
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 12.09.2011
Сообщений: 647
Благодарностей: 163
КП: 0.000
sfereon.net - sfereon
не админ (тема для ознакомление решайте сами)
Sfereon


Запуск
06 Февраля 2017

Минимальный вклад 10 рублей.

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Три типа сфер
стоимостью:

10,20,30,40,50 (рублей) 8.16% в сутки 15 дней = 122%
100,150,200,250,300(рублей) 7.2% в сутки 20 дней = 144%
500,600,700,800,900 (рублей) 6.72% в сутки 25 дней = 168%

Начисления ежесекундное

2 уровненная рефералка

Вы будете получать 12% (I ур) и 3% (II ур) от стоимости каждой активации сферы Вашим приглашенным.
Все поступившие средства будут доступны для моментального вывода из системы.

Платежные системы
PAYEER, FREEKASSA(ПРАКТИЧЕСКИ ВСЕ) , YANDEX

Вклад




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Заработок на новой криптовалюте СПЕШИТЕ
Последний раз редактировалось fa88; Вчера в 23:44.
fa88 на форуме  
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
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