sfereon.net - sfereon

не админ (тема для ознакомление решайте сами)
Sfereon
Запуск
06 Февраля 2017
Минимальный вклад 10 рублей.
Маркетинг
Три типа сфер
стоимостью:
10,20,30,40,50 (рублей) 8.16% в сутки 15 дней = 122%
100,150,200,250,300(рублей) 7.2% в сутки 20 дней = 144%
500,600,700,800,900 (рублей) 6.72% в сутки 25 дней = 168%
Начисления ежесекундное
2 уровненная рефералка
Вы будете получать 12% (I ур) и 3% (II ур) от стоимости каждой активации сферы Вашим приглашенным.
Все поступившие средства будут доступны для моментального вывода из системы.
Платежные системы
PAYEER, FREEKASSA(ПРАКТИЧЕСКИ ВСЕ) , YANDEX
Вклад