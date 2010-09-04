Acticor Biotech для лечения ишемического инсульта привлекла €1.5 млн инвестиций

Французская биотехнологическая компания Acticor Biotech из Парижа сосредоточена на лечении острого ишемического инсульта и для моноклонального антитела ACT017 привлекла € 1.5 млн. инвестиций.
Инвестором стал CapDecisif Management.
Компания в общем объеме привлекла €2.9 млн. инвестиций и будет использовать эти средства для продолжения развития моноклонального антитела ACT-017 при остром ишемическом инсульте и для первого этапа клинического испытания.
Жиль Авенард является генеральным директором биотехнологической компании Acticor Biotech, которая была основана в ноябре 2013 года и расположена в здании Inserm U1148, внутри больницы Биша в Париже. Компания занимается развитием технологии и инновационным лечением в терапии острого ишемического инсульта.
Acticor Biotech разрабатывает биологическую технологию построенную на научных исследованиях на тромбоцитах гликопротеина под названием GPVI. Исследования построены на результатах и опыте проведенные доктором Мартином Джандрот-Перрусом и доктором Кристианом Гаше в INSERM, а также профессором Филиппом Биллиалдом в университете Paris-Sud. Acticor Biotech недавно подписала соглашение о партнерстве с R&D и с Mediolanum на финансирование научных исследований и разработки ACT017.
В последние десятилетия методы молекулярной инженерии видели впечатляющие успехи в терапевтических антителах и их производных. Продукт ACT017 представляет собой фрагмент гуманизированного антитела, направленный для новой терапевтической мишени. ACT017 производится в клетках СНО с использованием технологии GPEx (Catalent). Первые успешные испытания были проведены на животных и планируется в 2018 году провести на людях.
Инсульт в настоящее время является второй причиной смерти в промышленно-развитых странах (6 млн. случаев смерти во всем мире), второй причиной деменции после болезни Альцгеймера и ведущей причиной приобретения инвалидности у взрослых. Поэтому терапевтический подход Acticor Biotech является перспективным для тромболизиса, полностью соответствует и совместим с механическими тромбэктомиями. ACT-017 может улучшить прорыв благодаря своим антитромботическим свойствам и профилю безопасности при остром ишемическом инсульте.
Перевод специально для mmgp.ru