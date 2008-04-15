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Россиянам раздадут продовольственные карточки в 2017 году

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Старый Вчера, 22:58
#1
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Россиянам раздадут продовольственные карточки в 2017 году
Минпромторг и Минфин рассчитывают, что в 2017 году в России будет запущена программа продовольственной помощи населению. Об этом во вторник, 7 февраля, заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров, передает ТАСС.
«Мы очень рассчитываем, что в этом году мы стартанем с этой программой», — сказал чиновник. По его словам, введение продуктовых карточек позволит помочь определенной категории граждан, которые не могут купить некоторые товары, например, свежее мясо, рыбу и овощи.

Министр отметил, что деньги, которые будут получать россияне, не будут скапливаться на счетах граждан. Их можно потратить только на покупку продуктов отечественного производства.

О выпуске продовольственных карточек Минпромторг сообщил в феврале 2015 года. С тех пор запуск программы несколько раз откладывался из-за нехватки бюджетных средств на ее реализацию.

Заместитель Мантурова Виктор Евтухов говорил, что талоны на питание в пилотном режиме начнут выпускать не ранее 2018 года.

Аналогичная программа поддержки действует в США в течение 50 лет. Гражданам выдаются талоны (они называются Food Stamp) в среднем на 130 долларов в месяц.
https://news.mail.ru/economics/28693320/
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moskva на форуме  
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Старый Вчера, 23:09
#2
Топ Мастер
 
Пол: Мужской
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Адрес: Сибирский Федеральный Округ, Восточная Сибирь, Красноярский край
Инвестирую в: Другое
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Re: Россиянам раздадут продовольственные карточки в 2017 году
Предсказываю, новость снесут в политику. Карточки ведь это политика? Пенсии - это политика
купить булку хлеба - тоже политика))
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Старый Вчера, 23:11
#3
VIP-INVESTS.COM
Премиум
 
Аватар moskva
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Адрес: Планета земля
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 12.09.2012
Сообщений: 11,794
Благодарностей: 6,205
КП: 0.209

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Автор темы Re: Россиянам раздадут продовольственные карточки в 2017 году
Цитата:
Сообщение от Room Посмотреть сообщение
Предсказываю, новость снесут в политику. Карточки ведь это политика? Пенсии - это политика
Тут тоже не поймёшь, когда переносят, когда нет
__________________
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moskva на форуме  
Старый Вчера, 23:13
#4
Топ Мастер
 
Пол: Мужской
Возраст: 31
Адрес: Сибирский Федеральный Округ, Восточная Сибирь, Красноярский край
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 06.01.2009
Сообщений: 8,001
Благодарностей: 1,432
Записей в блоге: 5
КП: 0.042

награды Волшебный горшочек 
Re: Россиянам раздадут продовольственные карточки в 2017 году
Цитата:
Сообщение от moskva Посмотреть сообщение
Тут тоже не поймёшь, когда переносят, когда нет
Вот если бы новость была стартап на Чукотке по раздаче продовольственных карточек в привлек 5 мешков мелочи это была бы крупнейшая и популярнейшая финансовая новость об экономике.)))
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Старый Вчера, 23:28
#5
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Re: Россиянам раздадут продовольственные карточки в 2017 году
Да, весело живем. В 1947, после такой страшной войны, в разрухе советская власть отменяет карточки. В конце 80-х
вводят талоны на сахар, водку, сигареты. А сейчас "порадовали" - карточки. Дожили.. И это под бравурные речи с экранов
ТВ о том, как все замечательно у нас и опять же ссылаются, что, дескать,
"Аналогичная программа поддержки действует в США в течение 50 лет. Гражданам выдаются талоны (они называются Food Stamp) в среднем на 130 долларов в месяц.". Ну, куда уж нам до штатов в лаптях и по паркету.
__________________
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Старый Вчера, 23:30
#6
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Сообщений: 3,963
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Re: Россиянам раздадут продовольственные карточки в 2017 году
Что за бред. ??
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