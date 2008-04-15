Россиянам раздадут продовольственные карточки в 2017 году
Минпромторг и Минфин рассчитывают, что в 2017 году в России будет запущена программа продовольственной помощи населению. Об этом во вторник, 7 февраля, заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров, передает ТАСС.
«Мы очень рассчитываем, что в этом году мы стартанем с этой программой», — сказал чиновник. По его словам, введение продуктовых карточек позволит помочь определенной категории граждан, которые не могут купить некоторые товары, например, свежее мясо, рыбу и овощи.
Министр отметил, что деньги, которые будут получать россияне, не будут скапливаться на счетах граждан. Их можно потратить только на покупку продуктов отечественного производства.
О выпуске продовольственных карточек Минпромторг сообщил в феврале 2015 года. С тех пор запуск программы несколько раз откладывался из-за нехватки бюджетных средств на ее реализацию.
Заместитель Мантурова Виктор Евтухов говорил, что талоны на питание в пилотном режиме начнут выпускать не ранее 2018 года.
Re: Россиянам раздадут продовольственные карточки в 2017 году
Да, весело живем. В 1947, после такой страшной войны, в разрухе советская власть отменяет карточки. В конце 80-х
вводят талоны на сахар, водку, сигареты. А сейчас "порадовали" - карточки. Дожили.. И это под бравурные речи с экранов
ТВ о том, как все замечательно у нас и опять же ссылаются, что, дескать,
"Аналогичная программа поддержки действует в США в течение 50 лет. Гражданам выдаются талоны (они называются Food Stamp) в среднем на 130 долларов в месяц.". Ну, куда уж нам до штатов в лаптях и по паркету.