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Стартап SnapRoute привлек $25 млн. Среди инвесторов AT&T и Microsoft Ventures

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#1
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Стартап SnapRoute привлек $25 млн. Среди инвесторов AT&T и Microsoft Ventures

Стартап SnapRoute, предлагающий программное обеспечение для централизации управления и деплоинга приложений в дата-центрах на основе “white-box” свитчей, анонсировал завершение раунда приема инвестиций и привлечение $25 млн. Стратегическими инвесторами стали компании AT&T и Microsoft Ventures. Сам раунд проходил во главе с Norwest Venture Partners, и частичным участием Lightspeed Venture Partners.

Партнер компании Lightspeed Джон Врионис, сказал:"Когда год и пол года назад я дал деньги стартапу, сама разработка была просто мечтой. Крупные клиенты использовали это, но сам рынок достигал уровня в спешке".

Основателем и исполнительным директором SnapRoute, является Джайсон Форрестер ранее менеджер отдела центр обработки сетевых данных в компании Apple. В стартапе трудится 32 человека. Общее число клиентов составляет порядка 35-50, а само программное обеспечение компании установлено на 12-13 тысяч свитчей. Сами представители SnapRoute, отказались назвать кто является действующим клиентом, но сотрудники Facebook давно упоминают название SnapRoute в своих речах.

Цель стартапа заключается в уменьшении зависимости от таких компаний как Cisco и Juniper, продающих дорогостоящие свитчи работающие только на программно обеспечении этих компаний.

К сожалению, на данном уровне развития SnapRoute с его 100 тысячами каналов связи, очень сложно конкурировать с таким гигантом как Cisco с 30 миллионами.

Перевод специально для MMGP.ru

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Метки
инвестиции, сеть, стартап
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