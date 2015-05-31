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Глава МинФин Украины сегодня озвучил главные цели на 2017 год.

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Старый Вчера, 22:54
#1
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Глава МинФин Украины сегодня озвучил главные цели на 2017 год.

1. Стимулировать развитие отраслей
В этом году выделены средства для всех отраслей, но приоритетными объявлены медицина, образование и социальная отрасль. В медицину направлено 19 миллиардов гривен. Социальная сфера преобразилась с помощью повышения минимальной зарплаты, а образовательная увеличена в финансировании на 45 миллиардов гривен.

2. Получить финансирование от Валютного Фонда
МВФ возобновил финансовые отношения с Украиной в 2016 году. Украина находится на последнем этапе согласования третьего транша. В МинФин обещают что на этой неделе все вопросы будут урегулированы. Всего за год ожидается 4 транша.

3. Пенсионная реформа
Детали реформы обсуждаются совместно с МВФ и на основе статистики Всемирного банка. Известно, что Валютный фонд рекомендует повысить пенсионный возраст в стране. Но в данный момент стороны могут сойтись на модели, которая не требует таких изменений.

4. Развитие государственных банков
В прошлом году уже уже была разработана общая концепция развития государственных банков, но после ситуации с Приватбанком государство теперь владеет 55% банковского сектора. Для более эффективного использования средств привлечены внешние консультанты.

5. Выход на внешний рынок займов
Планируется выйти на внешний рынок, но с небольшой суммой. Только для того, чтобы показать присутствие и улучшить рейтинги. Это делается для того, чтобы быть готовыми к прекращению программы финансирования от МВФ через 2 года.

специально для mmgp.ru
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