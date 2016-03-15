Команда Dash выпустила обновление Sentinel

6 февраля был опубликован релиз обновления Dash
v12.1, получивший название Sentinel и направленный на улучшение ключевых протоколов, функций голосования, уровня обеспечения секретности и управления сети. Также обновление содержит решение для программируемых децентрализованных баз данных.
Обновление Sentinel
, ожидавшееся еще летом 2016 года, несколько месяцев тестировалось на мастернодах. Оно представляет собой еще один шаг к созданию платежной системы Evolution
, предполагающей отсутствие комиссий за транзакции для потребителей и низкие комиссии для предпринимателей, зарегистрированных на интегрированной торговой площадке. В глобальном смысле это будет система, аналогичная PayPal, но предоставляющая пользователям больше возможностей, в частности открытый код проекта.
«Мы повысили скорость работы, улучшили доступ к информации о бюджете системы и системе голосования, а также создали более надежную и стабильную систему управления сети, позволяющую вносить изменения в систему, не требуя дополнительных обновлений программного обеспечения»
, — говорит финансовый директор Dash Райан Тейлор.
Отмечается, что точные сроки запуска Evolution на данный момент неизвестны даже главному разработчику Dash Эвану Даффилду, в конце октября прошлого года сообщившем о том, что команда работает над внедрением базовых слоев, на которых будут строиться все необходимые компоненты.
Напомним, что в начале этого года был отмечен резкий рост курса криптовалюты Dash, отметившей свое трехлетие. Так, на 4 января ее стоимость вышла на рекордные с середины ноября показатели.
Источник: ForkLog