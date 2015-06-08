Офис Apple будет работать в летающей тарелке

Тысячи специалистов корпорации Apple ежедневно трудятся не только над созданием новейших iPhone, iPad и Mac, но также над воплощением в жизнь одной из самых грандиозных идей современной архитектуры. В ближайшие месяцы будет завершено строительство офиса Apple Campus 2 – величественного офисного здания выполненного в форме летающей тарелки. Новый офисный центр расположен в штате Калифорния в городе Купертинно округа Санта-Клара.
Apple Campus 2 способен вместить 13 000 человек рабочих, и имеет 11 000 парковочных мест. Также в нем будут расположены 7 кафе, большой трехэтажный ресторан, фитнес центр, и зрительный зал для конференций и представления новой продукции.
Компания Apple еще не давала официальной информации о стоимости строительства всего здания, но некоторые бывшие менеджеры данного проекта указывают на сумму в $5 млрд. Новый офис должен был быть сдан в эксплуатацию в конце 2016 года, но благоустройство территории заняло больше времени чем ожидалось, и продлится еще несколько первых месяцев 2017 года.
Поставку строительных материалов для штаб-квартиры обеспечивали 19 строительных компаний со всего мира. Специально для строительства этого здания были изобретены роботы «манипуляторы», которые должны установить более трех тысяч стеклянных блоков, некоторые окна имеют размеры 14х3.2 метра.
Ранее для проведения презентаций новой продукции компания арендовала зал Moscone Center в Сан-Франциско. Однако в новом офисном центре она будет иметь приватный театр для этой цели. Этот зал занимает площадь 1.11 гектар, и сможет вместить более 1000 зрителей. Уникальная конструкция полностью лишена колонн, и имеет максимально прозрачные стены.
Все здание Apple Campus 2 занимает территорию в 26 гектаров, оно имеет 7 этажей, три из которых расположены под землей (здание пентагона имеет 7 этажей, 2 из них уходят под землю). Диаметр круглой постройки составляет 450 метров (103-этажный Эмпайр-стейт билдинг имеет высоту 381 метр). Длинна окружности кампуса составляет 1.7 километров.
Традиционно компания Apple не забывает и гармонии с природой, в новой штаб-квартире будут присутствовать площади для встреч на свежем воздухе, и по замыслу архитекторов 80% всей территории занимают зеленые насаждения, крыша оснащена солнечными панелями, а в строительстве использовались экологически чистые материалы.
Проект Apple Campus 2 по праву можно считать революцией в сфере архитектуры, что характерно для компании Apple которая ранее уже неоднократно радовала своих потребителей революционными продуктами в сфере электроники.
Специально для mmgp.ru