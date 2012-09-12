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Иран обнаружил новые запасы нефти на 15 миллиардов баррелей

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Иран обнаружил новые запасы нефти на 15 миллиардов баррелей
Иран обнаружил новые запасы нефти в размере 15 миллиардов баррелей‎, из которых 2 миллиарда баррелей — извлекаемые, говорится в сообщении Национальной иранской нефтяной компании (NIOC).

Кроме того, Иран прирастил запасы газа на 1,8 триллиона кубометров, около половины из которых — извлекаемые, приводятся в релизе слова управляющего директора NIOC Али Кардора (Ali Kardor). Он также отметил, что для использования этих резервов необходимы огромные инвестиции и современные технологии.

Кардор также сообщил, что Иран уже до апреля выйдет на мощность добычи нефти около четырех миллионов баррелей в сутки. После снятия санкций в январе 2016 года производство нефти было на уровне немногим больше 2 миллионов баррелей в день.

Иран год назад избавился от большинства наложенных на страну санкций, когда МАГАТЭ представило доклад, подтвердив готовность властей страны реализовать созданную для нее путем долгих переговоров программу по значительному снижению своего ядерного потенциала. Позднее ЕС и США подтвердили снятие с Ирана экономических и финансовых санкций, связанных с его ядерной программой.

Страна после снятия ограничений стремится максимально нарастить экспорт нефти, пытаясь вернуть себе утерянную из-за санкций долю рынка.

По материалам Сегодня
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