Arise Интересующийся

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С каждым колебанием курса продавцы переписывают ценники

Все уже давно перестали удивляться перипетиям, связанным с курсом валют и его постоянным то ростом, то колебанием. Но людей все еще продолжают возмущать, то что производители пользуются ростом курса, чтобы увеличивать цены, иногда так сильно, что это кажется совершенно неоправданным. Особенно это выражено тогда, когда дело касается не импортных продуктов, а традиционно украинских.



Цены на молоко и яйца скачут вместе с курсом доллара. Причины этого производители в основном возлагают на нестабильность гривны. Коров на крупных фермах доят исключительно доильными аппаратами. От одной коровы можно получить около 20 литров в день, но есть и такие, которые дают по 30 литров молока.

В себестоимости молока, которая на сегодня составляет 5-7 гривен, на корма приходится 60%. В свою очередь производство и доставка корма, а следовательно и его цена зависит от цен на горючее, что уже напрямую указывает на зависимость от курса доллара.

Далее молоко с фермы следует на заводы, где его заливают в упаковки и бутылки. Для того, чтобы упаковать молоко требуется оборудование, которое нужно обслуживать, вспомогательные материалы, ну и сама упаковка. Все это вместе составляет 30% себестоимости. Естественно это все также дорожает вместе с ростом курса валют.

Таким образом, заводу 1 л. молока обходится заводу в 12-15 грн. Когда же молоко доходит до прилавка, его наценивает еще и магазин.

С яйцами ситуация еще плачевнее, эксперты даже шутят, что цена яиц на 100% зависит от курса доллара. Птицеводы ссылаются на то, что все препараты, оборудование и кормовые добавки в Украине импортные. Странным здесь является то, что заявленная птицеводами себестоимость очень разная. Для кого-то это всего 7 грн., а для кого-то все 13 грн. Отсюда разная рентабельность, разные цены на прилавках. А вот почему цена в магазине достигает 33 гривен, это вопрос уже в адрес Антимонопольного комитета, а тот уже пусть в свою очередь переадресует его кому надо.



Специально для mmgp

Ссылка на проверку уникальности: Все уже давно перестали удивляться перипетиям, связанным с курсом валют и его постоянным то ростом, то колебанием. Но людей все еще продолжают возмущать, то что производители пользуются ростом курса, чтобы увеличивать цены, иногда так сильно, что это кажется совершенно неоправданным. Особенно это выражено тогда, когда дело касается не импортных продуктов, а традиционно украинских.Цены на молоко и яйца скачут вместе с курсом доллара. Причины этого производители в основном возлагают на нестабильность гривны. Коров на крупных фермах доят исключительно доильными аппаратами. От одной коровы можно получить около 20 литров в день, но есть и такие, которые дают по 30 литров молока.В себестоимости молока, которая на сегодня составляет 5-7 гривен, на корма приходится 60%. В свою очередь производство и доставка корма, а следовательно и его цена зависит от цен на горючее, что уже напрямую указывает на зависимость от курса доллара.Далее молоко с фермы следует на заводы, где его заливают в упаковки и бутылки. Для того, чтобы упаковать молоко требуется оборудование, которое нужно обслуживать, вспомогательные материалы, ну и сама упаковка. Все это вместе составляет 30% себестоимости. Естественно это все также дорожает вместе с ростом курса валют.Таким образом, заводу 1 л. молока обходится заводу в 12-15 грн. Когда же молоко доходит до прилавка, его наценивает еще и магазин.С яйцами ситуация еще плачевнее, эксперты даже шутят, что цена яиц на 100% зависит от курса доллара. Птицеводы ссылаются на то, что все препараты, оборудование и кормовые добавки в Украине импортные. Странным здесь является то, что заявленная птицеводами себестоимость очень разная. Для кого-то это всего 7 грн., а для кого-то все 13 грн. Отсюда разная рентабельность, разные цены на прилавках. А вот почему цена в магазине достигает 33 гривен, это вопрос уже в адрес Антимонопольного комитета, а тот уже пусть в свою очередь переадресует его кому надо.Специально для mmgpСсылка на проверку уникальности: http://www.etxt.biz/antiplagiat/8a95...af79afc4f2a5a/

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