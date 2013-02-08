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С каждым колебанием курса продавцы переписывают ценники

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Старый Сегодня, 22:11
#1
Интересующийся
 
Пол: Женский
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 23.12.2016
Сообщений: 225
Благодарностей: 4
КП: 0.017
С каждым колебанием курса продавцы переписывают ценники

Все уже давно перестали удивляться перипетиям, связанным с курсом валют и его постоянным то ростом, то колебанием. Но людей все еще продолжают возмущать, то что производители пользуются ростом курса, чтобы увеличивать цены, иногда так сильно, что это кажется совершенно неоправданным. Особенно это выражено тогда, когда дело касается не импортных продуктов, а традиционно украинских.

Цены на молоко и яйца скачут вместе с курсом доллара. Причины этого производители в основном возлагают на нестабильность гривны. Коров на крупных фермах доят исключительно доильными аппаратами. От одной коровы можно получить около 20 литров в день, но есть и такие, которые дают по 30 литров молока.
В себестоимости молока, которая на сегодня составляет 5-7 гривен, на корма приходится 60%. В свою очередь производство и доставка корма, а следовательно и его цена зависит от цен на горючее, что уже напрямую указывает на зависимость от курса доллара.
Далее молоко с фермы следует на заводы, где его заливают в упаковки и бутылки. Для того, чтобы упаковать молоко требуется оборудование, которое нужно обслуживать, вспомогательные материалы, ну и сама упаковка. Все это вместе составляет 30% себестоимости. Естественно это все также дорожает вместе с ростом курса валют.
Таким образом, заводу 1 л. молока обходится заводу в 12-15 грн. Когда же молоко доходит до прилавка, его наценивает еще и магазин.
С яйцами ситуация еще плачевнее, эксперты даже шутят, что цена яиц на 100% зависит от курса доллара. Птицеводы ссылаются на то, что все препараты, оборудование и кормовые добавки в Украине импортные. Странным здесь является то, что заявленная птицеводами себестоимость очень разная. Для кого-то это всего 7 грн., а для кого-то все 13 грн. Отсюда разная рентабельность, разные цены на прилавках. А вот почему цена в магазине достигает 33 гривен, это вопрос уже в адрес Антимонопольного комитета, а тот уже пусть в свою очередь переадресует его кому надо.

Специально для mmgp
Ссылка на проверку уникальности: http://www.etxt.biz/antiplagiat/8a95...af79afc4f2a5a/
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Arise вне форума  
Старый Сегодня, 22:40
#2
Топ Мастер
 
Пол: Мужской
Регистрация: 08.02.2013
Сообщений: 5,743
Благодарностей: 8,715
КП: 0.205
Re: С каждым колебанием курса продавцы переписывают ценники
Скатываемся в 90-е, то ли еще будет. А комерсы на любой отговорке готовы цены задрать, все равно никто не ругает их за это и штрафами не обкладывает.
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