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Ни одного работодателя не оштрафовали за отказ повышать минимальную зарплату - Рева

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Старый Сегодня, 22:08
#1
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Имя: Сергей
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Ни одного работодателя не оштрафовали за отказ повышать минимальную зарплату - Рева
По состоянию на сегодняшний день нет ни одного случая наложения на работодателя штрафа в размере 320 тыс. гривен за отказ повышать минимальную заработную плату до 3200 гривен.

Об этом рассказал министр социальной политики Андрей Рева во время рабочего совещания под председательством Премьер-министра Владимира Гройсмана.

По словам министра, в январе 2017 года подразделением Государственной службы труда было проведено 750 проверок работодателей, из которых 73 работодателя государственной и 116 коммунальной формы собственности.

“Разъяснений мы предоставили в несколько раз больше, чем провели проверок, зато ни одного штрафа в 320 тысяч гривен не наложено”, – отметил Рева.

Он также добавил, что было направлено соответствующее поручение Госслужбе труда о применении предписаний вместо штрафных санкций в случае выявления нарушений и о необходимости информационной и разъяснительной работы с работодателями. Такой подход, по мнению министра, позволит людям адаптироваться и правильно применять законодательные нормы.

По материалам УКРИНФОРМ
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Старый Сегодня, 22:11
#2
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Имя: Максим
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Сообщений: 785
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Re: Ни одного работодателя не оштрафовали за отказ повышать минимальную зарплату - Ре
Наложат, еще успеют, а пока дали последнее предупреждение.
chibic вне форума  
Старый Сегодня, 22:18
#3
 
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Re: Ни одного работодателя не оштрафовали за отказ повышать минимальную зарплату - Ре
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Старый Сегодня, 22:38
#4
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Благодарностей: 8,715
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Re: Ни одного работодателя не оштрафовали за отказ повышать минимальную зарплату - Ре
Законы для галочки, чтобы народ не слишком шумел. Вор на воре, и вором погоняет.
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