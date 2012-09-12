Ни одного работодателя не оштрафовали за отказ повышать минимальную зарплату - Рева
По состоянию на сегодняшний день нет ни одного случая наложения на работодателя штрафа в размере 320 тыс. гривен за отказ повышать минимальную заработную плату до 3200 гривен.
Об этом рассказал министр социальной политики Андрей Рева во время рабочего совещания под председательством Премьер-министра Владимира Гройсмана.
По словам министра, в январе 2017 года подразделением Государственной службы труда было проведено 750 проверок работодателей, из которых 73 работодателя государственной и 116 коммунальной формы собственности.
“Разъяснений мы предоставили в несколько раз больше, чем провели проверок, зато ни одного штрафа в 320 тысяч гривен не наложено”, – отметил Рева.
Он также добавил, что было направлено соответствующее поручение Госслужбе труда о применении предписаний вместо штрафных санкций в случае выявления нарушений и о необходимости информационной и разъяснительной работы с работодателями. Такой подход, по мнению министра, позволит людям адаптироваться и правильно применять законодательные нормы.
По материалам УКРИНФОРМ
Re: Ни одного работодателя не оштрафовали за отказ повышать минимальную зарплату - Ре
�� ВНИМАНИЕ: ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!!!
�� ЗАПУСТИ ПРОГРАММУ ProkMLM !!!
�� ПОЛУЧАЙ ПРИБЫЛЬ ОТ 800 РУБЛЕЙ И ВЫШЕ В ДЕНЬ!!!
�� Не требует вывода денег (деньги идут сразу на банковскую карту или электронные кошельки))
�� Смотрите видеоролик как работает система - >