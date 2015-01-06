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Как можно "обойти" навязываемую банком страховку по кредиту

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Старый Сегодня, 22:01
#1
Премиум
 
Аватар OPLOTT
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 16.11.2015
Сообщений: 1,948
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КП: 0.136
Как можно "обойти" навязываемую банком страховку по кредиту


Недавно председатель российского Совета Союза защиты прав потребителей финуслуг г-н Игорь Костиков, в одном из своих интервью для российских журналистов рассказал о том как можно обойти желание банков и страховых компаний работать в одной связке, то есть особо не обращать внимания на интересы заемщиков этих же самых банков. Ниже будет описано как это можно сделать, конечно, не преступая наших законов.

Данный случай касается, того, что если банк до получения кредита старается навязать вам услуги "cвоей" страховой компании, а вы например, знаете, что на стороне вам выйдет просто дешевле и вас это устраивает сторонняя страховая компания, а не та что предлагается банком. И обычно заявляя банку подобные вещи впрямую, в ответ, по прошествии какого-то времени слышите, что банк вам отказывает в кредите (и имеет право не говорить по какой причине, кстати). Так что же делать, если кредит очень нужен, а за страховку вы не хотите переплачивать, так как у вас есть скажем свой более лучший "страховщик"?

Просто у себя дома заранее садимся и пишем в 2-х экземплярах заявление в банк от своего имени в тексте которого, вы указываем, что вы отзываете своё поручение о перечислении денежных средств в страховую компанию, кроме того, что вы отказываетесь от заключения договора страхования с банком и от остальных как вы считаете навязываемых услуг. Кстати, найти эти навязываемые услуги можно также заранее почитав отзывы о банке в Интернете, на специализированных ресурсах, как например, банки.ру.

Далее направляетесь в банк и подписываете там бумаги на необходимый вам кредит. Однако, перед своим уходом отдайте секретарю 1 экземпляр вышеупомянутого заявления - и оно уйдет в документооборот банка, но самое главное на своем 2-м экземпляре попросите её сделать отметку о вручении и расписаться. И вот теперь уже банк будет не в состоянии перечислить средства в страховую компанию без вашего поручения и у него также не будет прав на предоставление услуг на которые вы уже написали отказ. Если же банк нарушит эти пункты, то суд все равно встанет на вашу сторону.

Понятно, что такое вряд ли пройдет с банками работающими в онлайн, как тот же, например, Тинькофф Банк, но с остальными банками это должно работать. Главное всё сделать юридически грамотно - это поможет некоторым сэкономить свои деньги, что для многих сейчас очень актуально.

Специально для mmgp.ru
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Последний раз редактировалось OPLOTT; Сегодня в 22:06.
OPLOTT вне форума  
Старый Сегодня, 22:25
#2
Специалист
 
Имя: Андрей
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 22.05.2016
Сообщений: 791
Благодарностей: 140
КП: 0.108
Re: Как можно "обойти" навязываемую банком страховку по кредиту
Цитата:
это должно работать
Ну да, должно, а если откажутся визировать получение, да и вообще брать заявление , даже в руки тогда что? Кредит то уже получен.
Страховка конечно полезная веешь в текущей ситуации , особенно если там есть пункт о утере работы не по вашей вине. Но переплачивать за нее глупо.
andrey2301 вне форума  
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