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Как украинцы оценивают свое материальное положение (опрос)
Наименьший ежедневный уровень стресса у украинцев вызывают семейные отношения, профессиональная деятельность и внешнее окружение, наибольший – война и военная угроза, социально-политическая нестабильность в стране, коррупция и собственное финансовое состояние.
Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного Социологической группой «Рейтинг» в декабре 2016 года.
Так, половина опрошенных в ходе исследования оценивают материальное положение своей семьи как удовлетворительное. Лишь 15% считают, что имеют более-менее достаточно средств для жизни. В то же время треть заявляют о своей бедности. Тех, кто считает себя бедным, больше на Востоке, среди старших лиц, жителей сел, респондентов с плохим состоянием здоровья и с низким уровнем образования.
Чуть меньше половины опрошенных оценивают свои жилищно-бытовые условия как средние, более трети – как комфортные, каждый пятый – как плохие. О наихудших жилищно-бытовых условиях чаще заявляли жители Востока и Юга.
Чем выше уровень образования респондентов и чем выше уровень доходов, тем лучше они оценивают собственные жилищные условия.
Также, 42% опрошенных считают, что полностью контролируют свою жизнь и свободны в своих решениях, примерно столько же считают, что они частично контролируют свою жизнь. Зато 19% заявляют, что почти не имеют никакого контроля над собственной судьбой.
Больше всего лиц, заявляли об отсутствии контроля над собственной жизнью на Востоке, среди лиц старше 50 лет, бедных и респондентов с плохим состоянием здоровья.
Только 18% респондентов оценивают свое социальное положение как высокое. Половина относит себя к среднему положению. Зато четверть считают, что они принадлежат к низшим слоям общества. Последних больше на Востоке, среди старших и среди бедных.
По материалам Finance.UA