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НБУ: Повышение "минималки" оставит без работы около 630 тысяч человек

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Старый Сегодня, 21:25
#1
Специалист
 
Имя: Татьяна
Пол: Женский
Адрес: СССР
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 16.11.2015
Сообщений: 664
Благодарностей: 453
КП: 0.474
НБУ: Повышение "минималки" оставит без работы около 630 тысяч человек
Рост расходов на оплату труда, особенно для малого и среднего бизнеса, приведет к существенному снижению занятости, чем прогнозировалось ранее.
Об этом говорится в обнародованном инфляционному отчете Национального банка за январь 2017 года.
"По оценкам НБУ, общая численность работников формального сектора экономики в 2017 году сократится на 9% по сравнению с 2016 годом. Вклад сокращения за счет повышения МЗП составит 5,4 п.п. (или около 630 тыс. человек)", - отмечают в НБУ.
При этом, снижение официальной занятости будет непропорциональным. В большей степени оно будет происходить за счет малого и среднего бизнеса и физических лиц-предпринимателей.
"Прежде всего это объясняется почти двукратным увеличением налогового давления на предприятия на едином налоге", - говорится в инфляционной отчете.
В то же время, в НБУ говорят, что частично такое снижение компенсируется увеличением неформальной занятости.
Кроме того, увеличение среднего уровня оплаты труда в экономике может стимулировать возвращение на рынок труда части тех отчаявшихся людей, которые начнут поиски работы, и, как следствие, уровень безработицы может дополнительно увеличиться.
В целом же, по оценкам НБУ, занятость сократится на 5 процентных пунктов по сравнению с 2016 годом, что будет соответствовать 10% -му уровню безработицы по методологии Международной организации труда

.https://www.epravda.com.ua/rus/news/2017/02/3/619704/

добавлено через 8 минут
Добавьте к этому, что далеко не все желающие и нуждающиеся, получат субсидию. Наше правительство придумало, как сократить расходы на субсидии. Согласно постановления №848 п.2 на неработающего члена семьи, при расчете совокупного дохода, автоматически считается два минимальных прожиточных минимума. А поскольку минималку подняли до 3200грн. то будут считать 6400грн. И кто же в этом случае получит субсидию?
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Последний раз редактировалось Venera11; Сегодня в 21:34. Причина: Добавлено сообщение
Venera11 вне форума  
Старый Сегодня, 22:39
#2
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 19.07.2016
Сообщений: 257
Благодарностей: 30
КП: 0.055
Re: НБУ: Повышение "минималки" оставит без работы около 630 тысяч человек
бред собачий, ведь только НБУ считает что в стране до этого еще кто то работал за 1600 грн. таких зарплат давным давно нет и не будет уже
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