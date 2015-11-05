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LuminAID собирает на Kickstarter средства на свое зарядное устройство с фонариком

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Старый Сегодня, 21:08
#1
Премиум
 
Аватар TTLuck2017
 
Имя: Владимир
Пол: Мужской
Адрес: Чернигов
Инвестирую в: Стартапы
Регистрация: 09.02.2016
Сообщений: 630
Благодарностей: 73
КП: 0.065
LuminAID собирает на Kickstarter средства на свое зарядное устройство с фонариком
Чикагский стартап LuminAID, созданный командой выпускников Чикагского университета, который выиграл в 2015 году сделку с Марком Кубаном в одном из эпизодов шоу Shark Tank, возвращается с новым устройством, ориентированным на любителей экстремального туризма, а также беженцев и других лиц, оказавшихся в чрезвычайной ситуации.
Первый продукт LuminAID представил в 2011 году, это был надувной, легкий, водонепроницаемый фонарь, предназначенный для пострадавших от землетрясения и других бедствий. Новый продукт стартапа - PackLite Max Phone Charger – сегодня начал кампанию по сбору средств на Kickstarter, он предоставляет собой дополнительный инструмент тех, у кого отсутствует доступ к энергосистемам, дающий возможность зарядить свой телефон.
PackLite Max Phone Charger – это надувной фонарь и зарядное устройство для телефона, которое можно сплюснуть для экономии места, обеспечивает до 50 часов осещения. Его выходной порт USB позволяет подзаряжать телефоны, планшеты, камеры и другие устройства и имеет встроенную высокоэффективную панель солнечных батарей для подзарядки от солнца.
В рамках кампании на Kickstarter, LuminAID предлагает бонусную программу Give Light, Get Light, когда пользователь может отправить фонарь благотворительным организациям, которые помогают сирийским беженцам.
LuminAID сотрудничает с благотворительными организациями в течение последних пяти лет, с тех пор как распространяют свой первый надувной фонарь, и от них они узнали, что существует другая насущная необходимость для людей в чрезвычайных ситуациях: возможность зарядить свой телефон. Очень важно для людей в чрезвычайных обстоятельствах иметь возможность зарядить телефон, чтобы связаться с членами семьи и позвать на помощь, поэтому LuminAID начал работать над своим последним продуктом, чтобы дать людям еще один полезный инструмент в чрезвычайной ситуации.
Цель стартапа состоит в том, чтобы направить 500 фонарей сирийским беженцам через своего партнера, благотворительный фонд SCM Medical Missions.
LuminAID рассчитывает привлечь через Kickstarter $15 000, и начать выполнение заказов в апреле. Старые заказчики могут получить PackLite за $30.
Основанный Анной Сторк и Андреа Сешта, LuminAID выиграл в 2012 UChicago Social New Venture Challenge и в 2013 Clean Energy Trust Clean Energy Challenge. Компания предоставила несколько десятков тысяч фонарей на благотворительные цели с момента запуска.
Переведено специально для форума mmgp http://chicagoinno.streetwise.co/201...rian-refugees/

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Последний раз редактировалось TTLuck2017; Сегодня в 21:11.
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