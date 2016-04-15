Мошенники в Украине достигли невиданных высот по части выманивания денег с банковских

В Украине мошенники очень часто начали воровать деньги с банковских карточек. За год количество денег, которые были похищены таким образом, составляет около сотни миллионов гривен.
Конечно, не трудно с помощью манипуляций на компьютере или телефоне снять деньги с чужой банковской карточки. Главное узнать как можно больше личной информации. Бывают такие случаи, когда жертва сама называет такую информацию родственникам, друзьям. Такой вариант идеально подходит для мошенников. И эксперт в этой области, Алексей Красюк, говорит, что эксперты по информационной безопасности такие случаи махинаций называют "френдли фрод" или еще "дружественное мошенничество"
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Алексей Красюк объясняет, что мошенничество, когда человек узнает данные, которые не стоит никому рассказывать, от другого, называется социальная инженерия
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Около 340 миллионов гривен, такая сумма была снята мошенниками в 2016 году. А в 2015 такая сумма была в 4 раза меньше. Так, количество махинаций аферистов с каждым годом растет. Также можно добавить, что более 60% махинаций были результатом влияния на психологию людей. Но это также засчитывается как уголовное преступление, утверждают правоохранители.
Главное вовремя обратиться за помощью к правоохранителям, и тогда будет вероятность в 20%, что преступление раскроют.
Что Вы думаете по этому поводу, как можно защититься от такого рода мошенничеств ??
Специально для mmgp.ru