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Мошенники в Украине достигли невиданных высот по части выманивания денег с банковских

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Старый Сегодня, 19:37
#1
Интересующийся
 
Пол: Женский
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 15.01.2017
Сообщений: 89
Благодарностей: 12
КП: 0.090
Мошенники в Украине достигли невиданных высот по части выманивания денег с банковских
В Украине мошенники очень часто начали воровать деньги с банковских карточек. За год количество денег, которые были похищены таким образом, составляет около сотни миллионов гривен.

Конечно, не трудно с помощью манипуляций на компьютере или телефоне снять деньги с чужой банковской карточки. Главное узнать как можно больше личной информации. Бывают такие случаи, когда жертва сама называет такую информацию родственникам, друзьям. Такой вариант идеально подходит для мошенников. И эксперт в этой области, Алексей Красюк, говорит, что эксперты по информационной безопасности такие случаи махинаций называют "френдли фрод" или еще "дружественное мошенничество".

Алексей Красюк объясняет, что мошенничество, когда человек узнает данные, которые не стоит никому рассказывать, от другого, называется социальная инженерия.

Около 340 миллионов гривен, такая сумма была снята мошенниками в 2016 году. А в 2015 такая сумма была в 4 раза меньше. Так, количество махинаций аферистов с каждым годом растет. Также можно добавить, что более 60% махинаций были результатом влияния на психологию людей. Но это также засчитывается как уголовное преступление, утверждают правоохранители.

Главное вовремя обратиться за помощью к правоохранителям, и тогда будет вероятность в 20%, что преступление раскроют.

Что Вы думаете по этому поводу, как можно защититься от такого рода мошенничеств ??

Специально для mmgp.ru
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SMaryana на форуме  
Старый Сегодня, 19:45
#2
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Регистрация: 22.07.2016
Сообщений: 11
Поблагодарили: 1 раз
КП: 0.000
Re: Мошенники в Украине достигли невиданных высот по части выманивания денег с банков
"Невиданных высот", за год менее 4 миллионов долларов, это разве невиданные высоты?
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Black-Money на форуме  
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