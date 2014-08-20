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РФ: власти скоро планируют выдавать патенты на сдачу жилья внайм

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Старый Сегодня, 19:16
#1
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РФ: власти скоро планируют выдавать патенты на сдачу жилья внайм


Комиссия при президенте РФ, которую возглавляет его помощник г-н Щеголев, направила в Министерство промышленности и торговли свои предлагаемые изменения в российское законодательство, которые касаются граждан сдающих свои квартиры и дома в аренду. Таким гражданам будет предлагаться покупать сразу на год патенты, чтобы не платить 13% налог с дохода. Одновременно сейчас Минэкономразвития и Минфин РФ готовят список видов деятельности самозанятых граждан, которым будет дана возможность получить патент и вот в этом списке и окажутся также граждане сдающие своё жильё, т.е. "в самозанятых". В Москве, кстати, можно приобрести патент, но сначало там надо зарегистрироваться в качестве ИП.

Надо сказать, что сейчас в России действует система упрощенного налогообложения и она касается наших многих ИПешников. Законом (налоговый кодекс, ст. 346.43) пока установлено 50 видов деятельности, участвуя в которых, нашему индивидуальному предпринимателю нужно брать патент и взяв такой патент ИПешник каждый год уплачивает фиксированную сумму (за его ежегодное получение, конечно). Насчет суммы патента, то здесь есть некоторые ньюансы: - во-первых, она платится не с полученного дохода, а потенциально возможного для каждого вида деятельности. И, во-вторых, должен учитываться регион осуществления такого платежа за патент. То есть сумма варьируется в зависимости от региона и к примеру, в Москве, в год тот же парикмахер платит 59 400 руб., но в Туле это будет уже только 18 990 руб.

И вот теперь, скорее всего, грядут времена когда гражданам сдающим в аренду своё жильё надо будет получать патент на такой вид деятельности, так же как это делают индивидуальные предприниматели. Просто сейчас у нас в стране большинство граждан не желает регистрироваться в качестве ИП при сдаче квартир внаем, так как это несет дополнительную головную боль для таких граждан и только около 5% из общей массы сдающих свои квартиры еще как-то платят с этого налоги. Остальным нет до этого дела, т.к. они не регистрируются в качестве ИП.

Стоимость патента пока еще не устанавливалась официально, но понятно, что она будет зависеть от метража сдаваемой квартиры (дома) и её местонахождении.

Вообщем понятно, что государству без наших налогов (дополнительных) ну просто никуда и оно тем или иным способом будет побуждать арендодателей получать эти самые патенты и сообщается, что специалисты думают над тем, чтобы было неплохо усилить в связи с этим проверки, ведь за неуплату налогов сейчас можно получить штраф до 300 000 руб. или лишится свободы сроком на 1 год.

Специально для mmgp.ru

https://text.ru/antiplagiat/5899e3781d83b
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