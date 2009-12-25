Пирамиды СТРОИЛИ ЛЮДИ ГИГАНТЫ / Тайны мира / Документальный фильм

Гиганты - скелеты найдены в Крыму. Одна из самых больших загадок современной археологии. Тайны людей гигантов и подземных пирамид.
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