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Пирамиды СТРОИЛИ ЛЮДИ ГИГАНТЫ / Тайны мира / Документальный фильм

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Верите ли вы в астрологию, гадание, сонники, эзотерику, магию и НЛО? Если да, то этот раздел именно для вас.
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Топ Мастер
 
Имя: Владимир
Пол: Мужской
Адрес: Kazakhstan
Инвестирую в: Фондовый рынок
Регистрация: 25.12.2009
Сообщений: 16,618
Благодарностей: 8,617
КП: 0.172

награды Волшебный горшочек 
Пирамиды СТРОИЛИ ЛЮДИ ГИГАНТЫ / Тайны мира / Документальный фильм
Гиганты - скелеты найдены в Крыму. Одна из самых больших загадок современной археологии. Тайны людей гигантов и подземных пирамид.
Дорогой Друг, ты попал на самый интересный и познавательный канал, где реально увидишь самые лучшие Документальные фильмы и проекты в HD 720: реальные факты про планеты, НЛО (UFO), загадочные артефакты (Mysterious artifacts),мысли и исследования (Pensees et visions). Рассекреченные документы зоны 51 (Area 51) и многое другое. Непознанный мир - это твоё кино, которое откроет что-то новое, интересное, удивительное. Исторические фильмы (history documentary) расскажут о тайнах мира
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